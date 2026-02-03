「毒小米粽翻版」原來是烏龍一場？ 男子吃菇「中毒」送醫

男子也沒躺在病床上，而是坐在椅上，醫護人員團團圍住再次確認病症與經過。（記者劉人瑋攝）

昨晚9時許，台東東河鄉一男子疑因吃了自種菇類中毒送醫，男子行為在救護人員眼中十分不對勁，加上當時描述也十分不清楚，救護人員只清楚聽到「吃香菇」、「我吃錯了！」將他送醫，由於台東歷經「毒小米粽」案件，這案件也讓醫護和衛生局十分緊張，所幸男子並無大礙且已離院，推測應是微生物感染造成。

昨晚間約9時許，東河鄉一名38歲男子在友人協助下報案、上救護車，警消當時獲報，因誤食香菇後出現中毒狀況。警消到場後，發現男子既沒攜帶疑似造成自己中毒的菇類食物，也未說清楚狀況，倒是持續進出救護車又稱自己要如廁，這反而更讓救護人員擔心男子可能出現意識混亂狀況或可能出現腹瀉狀況。直到男子他被送至急診，也只是向醫師表示吃了菇類後，全身不舒服。留觀無嘔吐、腹瀉等症狀，經抽血鉀離子偏低，至晚間11點離院。

請繼續往下閱讀...

據當時男子陳述，加上國人飲食習慣及先前案例和近期天候，有可能是誤將雨後常會出現的有毒「綠褶菇」當成「雞肉絲菇」食用，但台東縣衛生局調查，男子自稱是長期在家自種香菇並食用，這次只是採摘少量加上蜂蜜食用就出現身體不適，推測應是食用到土地中的微生物並遭感染，事後與其對話時已是十分正常，也並無腹痛、嘔吐。

由於2024年9月，台東曾發生毒小米粽案造成4死多人中毒案，台東醫政體系如臨大敵，在事後檢討也更重視食物中毒案。隔了一年也是9月，發生女遊客誤食「大花曼陀羅」3人中毒，幾週前也發生有民眾宣稱吃到有毒百香果造成嘴唇發麻，經路人送醫才免於在山上冷死。

唯百香果案卻成了懸案，網友紛紛猜測是誤食有毒「海檬果」，但該處離溪邊甚遠，離海檬果主要出現的海邊更遠，醫政人員事後經當事人帶領返回原處後更不見任何百香果，二種果類不僅切開不一樣，一則長在樹上，另一長在藤上，民眾卻是在地上撿果子吃，事後連藤蔓或樹都不見，更是耐人尋味，醫政單位私下推測，「誤食海檬果機會不大，但完全搜索不到任可有用線索，只能做罷」、「只能提醒民眾，不要隨便採摘東西食用，種植作物也要注意其環境、用藥問題並清洗乾淨」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法