台中男持安全帽闖康是美「狂砸貨架」 見警崩潰：放我一條生路

貨架上商品散落一地，現場一片狼籍。（民眾提供）

台中市趙姓男子昨晚突持安全帽闖入西屯區一間康是美「狂砸貨架」，導致貨架上商品散落一地，現場一片狼籍，警方獲報趕抵時，見趙男情緒持續失控，為避免衍生更大衝突動用強制力壓制，未料趙男瞬間崩潰，除高喊「救命」還不斷咆哮「放我一條生路」，最後仍被帶回警所依法究辦。

事發在昨晚9時許，49歲趙姓男子突然闖入位於福科路、安和路口的康是美藥妝店，手持安全帽情緒失控，朝店內貨架與商品猛力砸去，玻璃與商品接連落地，店員嚇得急忙退避，部分民眾見狀立即報警求助，第六分局獲報派員趕赴現場，抵達時發現趙男仍持續破壞物品，情緒極不穩定。

請繼續往下閱讀...

就在警方上前制止時，趙男突然情緒潰堤，除不斷高喊「救命」，更激動咆哮「放我一條生路」，現場情勢一度緊繃，警方隨即採取必要強制力，迅速將趙男壓制控制，避免事態進一步擴大，並將他帶返派出所釐清案情，後續詢問時發現，趙男精神狀況明顯不佳，對問題答非所問，無法清楚交代砸店原因。

另有網友在社群平台Threads發文，指趙男疑在案發前曾至附近超商滋事，但警方表示，並未接獲相關傷害報案，目前僅掌握康是美毀損案件，呼籲若有民眾遭受攻擊，應立即報案以利釐清。

第六分局指出，因業者已提出毀損告訴，全案今天依刑法毀損罪嫌，將趙男移送台中地方檢察署偵辦，並強調對於任何破壞公共秩序、危害他人安全的行為，警方必定迅速到場、依法處置，確保市民安全。

警方壓制趙男帶回偵辦。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法