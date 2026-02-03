台積電「攝狼」工程師咖啡廳裝針孔 住家也偷拍妻友人

在台積電工作的鄭姓男工程師涉在台南一家咖啡廳廁所安裝針孔攝影機偷拍，又被查出他也在家裡浴廁偷拍來家裡作客的妻子友人。監視器鏡頭示意圖。（記者王俊忠攝）

台積電新竹廠鄭姓男工程師，涉從2020年起在自家偷拍錄妻子友人如廁、洗澡等畫面，至少有8人受害，8名受害者遍布全國北、中、南各地。直到2024年，鄭嫌在台南1家咖啡廳廁所安裝芳香劑型針孔攝影機，被店員發現報警，才查出他除了在咖啡廳、也在家中偷拍妻子友人。台南地院合併判他1年徒刑、可易科罰金36萬元，案子還可上訴。

這名在台積電新竹廠工作的鄭姓工程師，已婚、育有子女，涉於2024年間在台南一家咖啡廳廁所內裝設芳香劑型的針孔攝影機暗中偷拍客人如廁情景，店員機警發現後報警查辦。警方循線調查、又在鄭嫌住家電腦裡意外發現這名「攝狼」工程師從2020年起就在自宅偷拍妻子的朋友，受害者遍布全台北、中、南部各地，至少有8人受害，受害者接獲警方通知才驚覺遭偷拍了！

請繼續往下閱讀...

受害的甲女表示，在鄭嫌家中遭偷拍的對象，都是鄭嫌妻子的小學、國中、高中到大學的同學，包括上廁所、洗澡的畫面都被偷拍錄下，她僅在昔日女同學家裡住了2天1夜，就被偷拍7部身體隱私影片；另位受害的乙女說，很難相信到朋友家作客竟然會被偷拍，而且對方是非常信任的朋友，見過幾次面、也一起吃飯過，實在想不到他是這樣的人；受害的丙女更說，若非台南咖啡廳廁所偷拍事件爆發，她們可能被矇在鼓裡、一直不曉得遭到偷拍身體私密影像。

警方還在鄭嫌的電腦裡發現存有大量從網路下載的未成年性影像。台南地院法官依其無正當理由持有兒童或少年性影像罪，處5月徒刑，得易科罰金；又犯無故攝錄他人性影像罪共4罪，各處4月徒刑，得易科罰金；又犯無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判刑4月，得易科罰金。合併應執行有期徒刑1年，得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法