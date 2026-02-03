高市清潔隊員毆70歲老夫妻 陳其邁痛批非常不應該

陳其邁痛批馬姓職工的行為非常不應該。（記者葛祐豪攝）

高雄市環保局馬姓清潔隊員日前逆向騎乘電動自行車，撞倒一對70歲老夫妻後不但未道歉，反而情緒失控動手毆打，甚至攻擊上前制止的簡姓男大生；市長陳其邁今天在市政會議表揚男大生，他痛批馬姓職工的行為非常非常的不應該，強調已進行懲處，除了暫停他的工作之外，也移送考績會議處。

一名55歲馬姓男子日前逆向騎乘電動自行車，撞倒一對70歲老夫妻後不但未道歉，反而情緒失控動手毆打，甚至攻擊上前制止的21歲簡姓男大生。事件曝光後，馬男身分也隨之被起底，竟是高雄市環保局清潔隊員，且過去已有暴力前科。目前環保局已火速將其停職，並表示將召開職工考核會議嚴懲，絕不包庇。

陳其邁今天於市政會議前聯訪表示，今天市政會議是要表揚兩位同學，其中簡姓同學見義勇為，也非常冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，幫助阿公、阿嬤免於受到傷害，這值得我們肯定，市政府在今天進行表揚；另外，江同學協助弱勢朋友過馬路，即使當時已經是紅燈，他還是體現了善良跟勇敢，能夠見義勇為，讓弱勢的市民能夠安全地過馬路。「這兩位同學發揮社會良善的精神，非常值得大家學習。」

針對這位馬姓環保局職工，陳其邁說，因為當時出現攻擊的行為，環保局也立刻進行懲處，除了已經暫停他的工作之外，也移送考績會進行議處。

媒體問說「馬男好像在網路的留言，去年10月就有拿磚頭要試圖傷害，市府曾有接過檢舉？」陳其邁回說，這次是在他下班期間，在馬路上發生這種行為，是非常非常的不應該。針對他不當行為的部分，在環保局先行議處，但是涉及到整個刑事犯罪部分，希望檢方能儘速釐清，至於後來也衍生彼此互告的事情，就交由司法來釐清。

