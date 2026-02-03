連2季豐收！鰻苗價格低迷 本季回升無望

本季鰻苗捕撈豐收年，苗價處低迷狀態。（資料照）

台灣為期4個月的鰻苗捕撈期，已經進入最後1個月，全台捕撈量達3000公斤，又是個豐收季。由於去年東亞4國的捕撈量創10年來新高，鰻魚養殖池目前還呈飽和狀態，可以容納的新苗有限，致台灣與中國的鰻苗價格都處於低迷，台灣每尾只有5元上下。台大漁業科學研究所教授韓玉山專家表示，由於大環境不利鰻苗價格，今年價格難以回升，有些漁民已經放棄撈捕了。

根據「日本養殖新聞」統計，截至昨天台灣鰻苗累積捕撈量約3000～3050公斤，入池量約1000公斤。中國捕撈量推估9000～9500公斤，入池量已超過8000公斤。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣黃姓漁民指出，每年鰻苗從馬里亞納海溝出發，順著北赤道洋流與黑潮前進，抵達的第一站就是台灣。這一批「頭期苗」是身體最健康，而且11月就抵達，養成鰻後可以趕上日本每年7月的土用丑日鰻魚節，身價跟著水漲船高，但去年東亞4國的捕撈量創十年來新高，市場面供過於求，對新苗的需求不高，這季前兩個月捕撈寥寥無幾，開盤價只有22元，元月中旬每天破百公斤後，應聲下跌至目前的5元左右。

目前全台鰻苗捕撈量達3000公斤，已高於年均值。嘉義沿海截至1月底鰻苗捕捉量為260公斤，也比去年同期的195公斤成長3成。

韓玉山指出，台灣上季鰻苗捕撈量6300公斤，比上上季的1300公斤足足多出5000公斤，加上中國、日本與韓國都大豐收，導致上季末苗價下挫，這季更是低迷。

鰻苗價低迷，漁民竟夜捕撈賺嘸錢。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法