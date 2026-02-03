為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男子午後喝悶酒 開車上路台61線連撞3車

    2026/02/03 09:35 記者蔡政珉／苗栗報導
    男子午後喝悶酒，開車上路台61線連撞3輛車。李男所開休旅車與康男駕駛的轎車受損嚴重。（民眾提供）

    男子午後喝悶酒，開車上路台61線連撞3輛車。李男所開休旅車與康男駕駛的轎車受損嚴重。（民眾提供）

    30歲李姓男子昨（2）日中午約1點50分駕駛一輛Honda CRV休旅車行經台61線西濱快速道路西濱道路與博愛街口時，李男駕駛車輛失控直往前追撞分別由江姓、康姓及林姓男子駕駛車輛，其中李男駕駛休旅車與康男所駕駛的轎車受損較嚴重，江男、林男駕駛的小貨車車損相較稍輕，甚至連台61線分隔島指示牌都被撞掉，依公共危險罪移送李男。

    竹南警方今天指出，李男稱事發前因心情不佳，先獨自一人在竹南鎮龍鳳漁港喝悶酒，喝了不少高粱，之後李男駕駛休旅車打算返家，沿台61線西濱快速道路快車道北往南行駛，可能因酒駕導致注意力下降致使追撞前方3輛車。

    警方表示，當時員警接獲報案趕赴現場時，發現李男車輛損毀嚴重、酒氣濃厚，經酒測後酒測值達1.04mg/L，遭追撞的江男、康男與林男則未酒駕，但康男所駕駛轎車幾乎被李男撞爛，其餘2輛小貨車各有損傷。

    竹南分局呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命財產安全，警方將持續強力取締酒駕行為，請民眾切勿心存僥倖。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    男子午後喝悶酒，開車上路台61線連撞3輛車。康男駕駛的轎車（圖）受損嚴重。（民眾提供）

    男子午後喝悶酒，開車上路台61線連撞3輛車。康男駕駛的轎車（圖）受損嚴重。（民眾提供）

