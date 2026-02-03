為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    4男酒後忘我大街喧嘩勸不聽 警管束意外逮1通緝犯

    2026/02/03 07:51 記者黃良傑／高雄報導
    4男酒後忘我大街喧嘩，警方勸阻不聽約制管束，意外逮一通緝犯。（民眾提供）

    4男酒後忘我大街喧嘩，警方勸阻不聽約制管束，意外逮一通緝犯。（民眾提供）

    高雄苓雅區一知名酒店外，今（3）日凌晨近3點時傳出10多名警察壓制4名酒客畫面，原來4人酒後離開時在街頭大聲喧嘩，被執行守望勤務員警制止無效，將4人約制管束，清查身分時意外查獲張姓通緝犯，涉詐欺及組織犯罪遭通緝，立即將他解送歸案。

    苓雅分局今指出，2月3日清晨2時53分許，警方執行守望勤務時，發現自強三路上有4名民眾大聲喧嘩，立刻上前制止。

    經瞭解，張姓男子（28歲）、蔡姓男子（24歲）、梁姓男子（27歲）及林姓男子（31歲）4人是朋友關係，他們相約酒店飲酒作樂，酒後在路上大聲喧嘩，雖無爭執衝突等行為，警方恐他們的行為影響居民安寧。

    警方到場喝斥制止，4人均未改善，立即採取約束管束，當場將4人帶回派出所實施管束，釐清身分後發現，張男為詐欺及組織犯罪通緝犯，警詢後解送歸案。

    苓雅分局呼籲，民眾飲酒務必理性適量，勿超出自己身體負荷，衍生違法行為而觸法遭送辦；另民眾進入刑案司法程序，務必準時報到出庭，否則將被列為通緝犯查緝，本分局亦將持續加強查緝，以淨社會治安，保護民眾安全。

    4男酒後忘我大街喧嘩勸不聽，苓雅分局警方約制管束，意外逮一通緝犯。（民眾提供）

    4男酒後忘我大街喧嘩勸不聽，苓雅分局警方約制管束，意外逮一通緝犯。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播