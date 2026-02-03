4男酒後忘我大街喧嘩勸不聽 警管束意外逮1通緝犯

4男酒後忘我大街喧嘩，警方勸阻不聽約制管束，意外逮一通緝犯。（民眾提供）

高雄苓雅區一知名酒店外，今（3）日凌晨近3點時傳出10多名警察壓制4名酒客畫面，原來4人酒後離開時在街頭大聲喧嘩，被執行守望勤務員警制止無效，將4人約制管束，清查身分時意外查獲張姓通緝犯，涉詐欺及組織犯罪遭通緝，立即將他解送歸案。

苓雅分局今指出，2月3日清晨2時53分許，警方執行守望勤務時，發現自強三路上有4名民眾大聲喧嘩，立刻上前制止。

經瞭解，張姓男子（28歲）、蔡姓男子（24歲）、梁姓男子（27歲）及林姓男子（31歲）4人是朋友關係，他們相約酒店飲酒作樂，酒後在路上大聲喧嘩，雖無爭執衝突等行為，警方恐他們的行為影響居民安寧。

警方到場喝斥制止，4人均未改善，立即採取約束管束，當場將4人帶回派出所實施管束，釐清身分後發現，張男為詐欺及組織犯罪通緝犯，警詢後解送歸案。

苓雅分局呼籲，民眾飲酒務必理性適量，勿超出自己身體負荷，衍生違法行為而觸法遭送辦；另民眾進入刑案司法程序，務必準時報到出庭，否則將被列為通緝犯查緝，本分局亦將持續加強查緝，以淨社會治安，保護民眾安全。

