小弟過夜遭女同學父掌摑 大姐頭出氣教唆男友報復

小弟遭同學父親掌摑，大姐頭教唆男友替他出氣打人，先後被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

高雄王姓大姐頭得知少年到女同學家過夜遭她父親掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷他，繼她被判刑後，通緝到案的王男也被橋頭地院依傷害罪，判處易科刑3月。

據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭王女，她為替其出口氣，找王姓男友和2名不詳姓名男子幫忙。

請繼續往下閱讀...

當天下午5點多，王女等4人開車抵達潘宅，她指揮該2名男子涉嫌分持球棒，毆打潘父頭部、雙手、背部等處，造成輕微腦震盪等傷勢。

警方接獲報案後，循線逮捕王女、王男和A男等3人，A男移送高雄少年家事法院後，被法官裁定交付保護管束，王女則被橋頭地院依傷害罪，判處有期徒刑5月，她不服上訴。高雄高分院考量她懷孕9個月，去年底改判徒刑4月，仍可上訴。

至於王姓男子後來通緝被查獲，橋頭地院日前依傷害罪，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法