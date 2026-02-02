當億萬富翁還有機會！威力彩摃龜、今彩539頭獎落屏東

2月2日開獎的第115000028期今彩539頭獎開出1注，第115000010期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2月2日開獎的第115000028期今彩539頭獎開出1注，由屏東縣東港鎮新街里中正路一段178號1樓的「錢飛來彩券部」開出，第115000010期威力彩頭獎摃龜，已連28摃，下期頭獎上看9.7億元。

第115000010期威力彩中獎號碼為「第一區：01、12、14、15、27、29，第二區：05」。頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得1344萬1113元；參獎共27注中獎，每注可得15萬元；肆獎共173注中獎，每注可得2萬元；伍獎共927注中獎，每注可得4000元；陸獎共6943注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬3100注中獎，每注可得400元；捌獎共7萬2782注中獎，每注可得200元；玖獎共9萬5432注中獎，每注可得100元；普獎共16萬6835注中獎，每注可得100元。

第115000028期今彩539中獎號碼為「06、08、31、37、38」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共211注中獎，每注可得2萬元；參獎共8694注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬7075注中獎，每注可得50元。

第115000028期39樂合彩中獎號碼為「06、08、31、37、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共297注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2472注中獎，每注可得1125元。

第115000028期3星彩中獎號碼為「890」，壹獎共74注中獎，每注可得5000元。

第115000028期4星彩中獎號碼為「5717」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。

