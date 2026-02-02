少女自白「我是15歲」！男大生色慾薰心 誘自拍性影像

未成年少女。（示意圖）

林姓男大學生上網在IG社群結識未滿12歲的女童，林男竟引誘女童自拍裸體的照片與自慰、裸體的影片，並以IG傳給林男觀看。後來女童父親察覺有異、報警查獲林男。因為林男同意分期給付賠償金並取得女童與其父親原諒。台南地院給予減刑、依引誘少女自拍性影像罪、判林男1年8月徒刑、緩刑3年。

法官並諭知在緩刑期間內林男要付保護管束、並依與受害人一方調解內容分期履行給付義務；同時在判決確定後1年內接受兩場法治教育，以養成正確法治觀念。

判決指出，2024年11月2日晚間近11點許，林男以手機連上網路、並以通訊軟體Instagram（簡稱IG）帳號登入，在IG上結識1名未滿12歲的女童，女童則對林男說「我是15歲」的少女。

林男明知女方未成年，他一時色慾薰心、當天多次誘引女童自拍裸露身體的照片、影片。女童就在台南住處房間內用平板電腦自拍僅穿內衣、裸露私密處的照片5張及3部自慰或裸露私密部位的影片，並用IG傳給林男觀看。

法官審指，林男涉犯兒少性剝削防制條例的引誘使少年自行拍攝性影像罪，是本刑3年以上、10年以下的重罪，考量林男為滿足一己私慾、引誘少女自拍性影像還傳送供他觀看，固然危害女童身心健全，但林男引誘手段尚屬平和、未對外散布女方的性影像，並在檢方偵訊到法院開庭時都坦承犯行。

此外，林男也與女童及其法定代理人成立調解，目前均按期分期給付調解金，女童與代理人都說願意原諒林男；也顯見林男有悔悟之心。法官說，為此給予林男減刑改過的機會，判處他1年8月徒刑、緩刑3年。但如果緩刑期間，林男違反上述負擔情節重大，有執行刑罰的必要，檢方得依法聲請撤銷緩刑的宣告。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆ ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

