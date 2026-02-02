為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南官田消防員化身「霍諾德」 椅子挑戰秀精實救災戰力

    2026/02/02 22:06 記者楊金城／台南報導
    台南官田消防員化身霍諾德拍攝春節防火安全影片。（官田分隊提供）

    台南官田消防員化身霍諾德拍攝春節防火安全影片。（官田分隊提供）

    美籍傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在成功攀登台北101前的「椅子挑戰」（Chair Challenge），遇上台南市消防局第二大隊官田消防分隊會擦出什麼樣的火花？官田分隊今天（2日）拍攝了1支充滿創意與活力的宣傳影片，隊員們化身Alex「攀岩高手」，在辦公室椅子上大秀核心力量，引發網友熱烈討論。

    「椅子攀岩」挑戰需在椅子上完成翻轉與攀爬動作，官田分隊的宣傳影片開頭致敬了Alex挑戰「不落地環繞椅子一圈」的經典畫面。隨後，官田分隊的隊員們接力上陣，利用訓練用的長椅進行挑戰。

    官田分隊長沈瑞益說，隊員們手腳並用，在狹窄的椅背與椅座間靈活穿梭，不僅考驗全身的協調性、柔軟度、抓握力，更要有核心力量穩定度。雖然過程中有隊員不慎「翻車」落地引來笑聲，但也展現出消防員幽默風趣的另一面。

    官田消防分隊表示，「椅子攀岩挑戰」與消防員平時的勤務息息相關，體技能訓練很重要；在救災救護的案例中，無論是在狹窄空間內爬行搜尋受困者，還是在高空、破碎地形進行救災，都需要極強的肌耐力與反應速度。隊員們透過定期的重訓、徒手健身與救災模擬演練，將體能維持在最佳狀態，這是隊員也能在椅子上完成這類高難度動作的原因。

    影片也融入了春節防火防災宣導，讓生硬的防災知識變得平易近人；台南市長黃偉哲表示，消防救災工作充滿不可預測的挑戰，都需要極佳的體能支撐。透過官田分隊的影片可以知道消防員除了自我體能的維持之外，在嚴肅的外表下，仍保有活潑的一面！

    台南市消防局局長楊宗林說，官田分隊以創意且接地氣的方式宣傳春節爆竹煙火安全，這種創意挑戰不僅凝聚團隊向心力，更是隊員自主體能管理的展現，唯有維持最佳的體能狀態，才能在關鍵時刻確保市民與自身的安全。

    台南官田消防員進行椅子挑戰，展現體能。（官田分隊提供）

    台南官田消防員進行椅子挑戰，展現體能。（官田分隊提供）

    救災救護的案例中，無論是在狹窄空間內爬行搜尋受困者，還是在高空、破碎地形進行救災，都需要極強的肌耐力與反應速度。（官田分隊提供）

    救災救護的案例中，無論是在狹窄空間內爬行搜尋受困者，還是在高空、破碎地形進行救災，都需要極強的肌耐力與反應速度。（官田分隊提供）

