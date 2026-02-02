慢跑女深夜遭外套蒙頭摸胸 惡狼19年後性騷驗DNA落網

高市鄭姓男子深夜見女子獨自慢跑，用外套自背後套住她頭部，趁短暫昏迷時撫摸胸部，被高等法院高雄分院依強制猥褻罪判處徒刑1年半，減刑為9月。（示意圖）

高市鄭姓男子深夜見女子獨自慢跑，用外套自背後套住她頭部，趁短暫昏迷時撫摸胸部，19年後因另涉性騷擾案被驗出DNA歸案，被高等法院高雄分院依強制猥褻罪判處徒刑1年半，減刑為9月。

警方調查，2006年8月24日晚上10點多，被告鄭男在北高雄巷道，見被害人A女獨自慢跑，竟萌生淫念，以外套自背後套住她頭部，趁其無法呼吸缺氧而短暫昏迷之際，伸手解開內衣撫摸胸部。

警方接獲報案後，雖在A女胸罩找到DNA，但經比對查無前科紀錄的嫌犯。19年後，鄭男因另涉及性騷擾案，經比對唾液DNA後逮捕歸案，依涉嫌強制猥褻罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，並被地院判處有期徒刑1年半。

鄭男上訴指出，至今已19年之久，期間在社會上有正常生活，犯後坦白承認，積極彌補己過，主動前往接受心理諮商，並有賠償被害人的意願，要求從輕發落。

高雄高分院調查，A女遭侵犯時，幸因鄰居察覺有異出來察看並報警，始未被進一步侵犯，認為鄭男惡性非輕，仍處徒刑1年6月，但因符合減刑條例，減為9月徒刑，仍可上訴。

