汐止德州撲克館假推廣真賭博 警破門逮10人查扣30萬

汐止警分局日前接獲線報指出，一家德州撲克館疑似有賭博情形，經多日蒐證，前日晚間破門逮人，當場查扣30萬餘元，並逮捕負責人與賭客等10人。（記者吳昇儒翻攝）

新北市汐止警分局日前接獲線報指出，位於福德一路德州撲克館疑似有賭博情形。警方經多日蒐證，前日晚間見時機成熟，向法院聲請搜索票獲准，破門逮人，當場查扣30萬餘元，並逮捕負責人與賭客等10人。警詢後，將林姓負責人及蘇姓荷官，依刑法聚眾賭博罪嫌移送士林地方檢察署偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方調查，該德州撲克館於去年9月開始對外營業，卻假借推廣德州撲克運動名義，吸引賭客進入賭博，以合法掩護非法，甚至裝設監視器監控周遭，躲避警方查緝。

警方接獲線報，佈線埋伏多日，前日晚間見時機成熟持搜索票強勢攻堅，所有賭客發覺警察上門，逃逸不及，全數落網。現場查獲31歲林姓負責人、34歲蘇姓荷官及8名賭客，並查扣30萬8000元、賭具及監視器主機1台等證物，通通帶回偵辦。

警詢後，依刑法聚眾賭博罪嫌將林姓負責人、蘇姓荷官移送法辦，另賭客8人則依違反社會秩序維護法裁罰。

汐止警分局長徐俊生表示，春節假期將至，賭博行為害人害己，警方不容許非法賭場存在，將持續強力掃蕩各種違法行為。

警方查扣30萬餘元賭資及賭具。（記者吳昇儒翻攝）

