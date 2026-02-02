不爽鄰居喝醉叫囂1刀刺死他 台中龍井男開庭認錯求原諒

台中龍井周姓男子去年3月不滿陳姓男子酒後叫囂，持砍柴刀將他刺死，現場留下斑斑血跡。（民眾提供）

台中龍井區陳姓男子去年3月20日晚上6點多，酒後到陳姓鄰居屋外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子聽到不爽，隨手拿著1把砍柴刀走出屋外，將陳男推倒後順手刺了一刀，隨後返回屋內；陳男掙扎爬起搖搖晃晃走回家，最後因失血過多不支倒地、送醫不治。台中地院國民法庭本週進行審理，周男今天出庭向陳男的媽媽致歉、認錯，強調並非蓄意殺人，求輕判。

去年3月20日晚間，龍井區遊園南路發生一起兇殺案，陳姓男子在家飲酒後，晚上6點51分左右前往陳姓鄰居住處外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子，怒氣沖沖順手從櫃子拿了1把砍柴刀走出門，一出門就推倒因喝酒站不穩的陳男，並順勢刺了下去，最後再補上一腳，轉身返回屋內。

陳男被刺後掙扎起身，接著搖搖晃晃走路返家，一度低頭看著自己的傷口，因沿途鮮血直流，痛到必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，走了一段路後，因失血過多不支倒地，陳男的媽媽發現後趕緊將他送醫，經急救仍不治。

警方獲報後循線追查，約3個小時就將周男逮捕，依殺人罪將周男移送法辦，並羈押至今。

台中地院國民法庭本週進行審理，周男今天下午出庭時，當庭向陳男的媽媽致歉、認錯，強調自己不是有意殺他，周的辯護人也說，周男並非蓄意殺人，而是傷害致死求輕判。

