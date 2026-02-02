不服員警開槍誤殺姪子判無罪 姑姑恐嚇揚言殺法官 判刑5月

新北市中和警分局中原派出所員警張伯雍，4年前深夜追緝拒檢蛇形車開槍，導致後座乘客中彈身亡。張員被依過失致死罪起訴，最高法院判張員無罪確定。（資料照）

新北市中和警方4年前追緝一輛在街頭狂飆蛇形、連續闖紅燈還拒檢的賓士車，警員張伯雍邊跑邊朝該車下方連開3槍，擊中車內後座的鍾姓乘客致死，法院歷審都判張員無罪確定，但死者的姑姑鍾婦不服，遷怒二審林姓審判長，打電話到高等法院恐嚇「我已經找好黑道買好槍了，最想殺死審判長...我不會就這樣算了」，法官報警究辦，台北地院依妨害公務罪將鍾婦判處5月有期徒刑、得易科罰金15萬元。可上訴。

男子林佑儒2022年3月10日深夜，無照駕駛懸掛偽造車牌的賓士轎車，搭載2男1女急駛於中和中正路、錦和路口，警方發現後，開警報器攔停，林反而關掉大燈，以破100公里時速不斷蛇形、變換車道、連闖12次紅燈等危險駕駛行為逃避警方追查。

請繼續往下閱讀...

警方通報圍捕，中和警員張伯雍騎機車追趕，賓士車在景平路口被車陣阻擋，張員下車邊跑邊朝該車開槍，但林男仍撞開鄰車逃離，直到發現後座27歲鍾姓男友人頭部中彈才停車，鍾男送醫後不治；死者家屬提告，檢方依過失致死罪嫌起訴張員，引發社會高度矚目。

歷審都認為，林男違規危險駕駛，為了逃避攔查而試圖衝破車陣，且行車路徑不明，張員於跑動中持槍射擊時，符合用槍時機，且槍口已盡量朝下往輪胎處射擊，以避免射中駕駛或乘客，危險駕駛的風險和結果應由駕駛人承擔，2024年9月判張員無罪確定。

鍾婦於審理期間數度到庭旁聽，針對張員叫囂謾罵，還以手機近距離拍攝張員，一路高聲追罵「殺人犯」；鍾父也訴請國賠，一審被判敗訴。

張員確定獲判無罪後，鍾婦於2024年11月15日下午打電話至高院總機轉至承審合議庭的書記官分機，向書記官揚言「跟你們審判長講，我已經找好黑道買好槍了，我最想殺掉的就是（審判長）某某某」、「我有診斷證明，現在這樣殺人，是不是就不會判死刑？」、「審判長如果承認判錯，開始再審，我還可以原諒他」、「我不會就這樣算了」等語。

審判長得知此事，深感恐懼而報警處理。鍾婦到案後否認犯罪，要求檢方證明她是否真的有打電話去高院。但通聯顯示當日鍾婦的手機確實撥打至高院，經總機轉接至書記官分機，書記官也證稱來電女子自稱是鍾男的姑姑 ，北檢依此起訴鍾婦。

台北地院法官審理後，認定鍾婦恐嚇法官要求其開啟再審的言行，已構成「意圖使公務員執行一定職務而施以脅迫行為」的要件，未能控制情緒，影響社會公共秩序及公務員執行職務，依妨害公務罪將她判刑5月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法