    嘉市男停好車癲癇突發作 具EMT-1證照菜鳥警路過救命

    2026/02/02 18:49 記者王善嬿／嘉義報導
    一名汽車駕駛剛停好車突然癲癇發作，鄭姓菜鳥警助急救，讓救護人員到場能立即接手。（民眾提供）

    一名汽車駕駛剛停好車突然癲癇發作，鄭姓菜鳥警助急救，讓救護人員到場能立即接手。（民眾提供）

    嘉義市1名年約56歲汽車駕駛1日載家人外出用餐，不料剛停好車突癲癇發作，去年錄取警察特考、正在保安警察第四總隊受訓的菜鳥警察鄭啟民路過，主動上前表明曾考取初級救護技術員（EMT-1），從駕駛的抽搐、嘔吐等症狀，初步評估為癲癇發作，並依循119嘉義市消防局線上指導，為該名男駕駛急救處置，救護人員4分多鐘後到場接手，將駕駛送醫、生命徵象穩定。

    鄭啟民的父親是嘉義市義勇消防總隊副總幹事鄭榮貴，2024年錄取消防特考，去年在南投竹山「內政部消防署訓練中心」接受教育訓練時，完成初級救護技術員，原本剩2個月就結訓、投入消防行列，去年9月得知錄取警察特考，幾經考量，後來轉換跑道擔任警察工作。

    昨天下午1點許，鄭啟民休假返嘉，路過和平路與光彩街口，見一名男子在汽車駕駛座上身體不適，一旁家人驚慌失措、嚇得驚聲呼救，鄭啟民馬上將男子從車內搬運到地面平躺，並打119配合指揮中心指引，注意男子生命徵象，並將身體側翻、避免嘔吐物堵住呼吸，嘉義市消防局第一大隊第一分隊救護人員到場接手，將患者送醫救治。

    鄭啟民說，看到民眾有抽搐、嘔吐等症狀，評估可能是癲癇發作，第一時間想到運用曾受過的初級救護技能，希望盡力幫助患者。

    第一分隊長黃柄樺說，鄭姓民眾運用曾受過的初級救護訓練，協助指揮中心、救護人員能儘速評估患者病情、生命徵象，讓患者能獲得妥善處置、串起生命之鍊。

