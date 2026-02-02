為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    滑板場當溜滑梯？高雄外籍父抱童滑U型碗池 左腳踝骨折送醫

    2026/02/02 17:55 記者陳文嬋／高雄報導
    外籍人士抱童滑進U型碗池左腳踝骨折，救護人員先下去碗池，幫外籍人士包紮固定左腳腳踝後，並將他全身包覆，以SKED捲式擔架搭配繩索拉上去。（民眾提供）

    外籍人士抱童滑進U型碗池左腳踝骨折，救護人員先下去碗池，幫外籍人士包紮固定左腳腳踝後，並將他全身包覆，以SKED捲式擔架搭配繩索拉上去。（民眾提供）

    高雄市一名外籍人士帶小孩到橋頭區青埔滑板場遊玩，被民眾目擊抱著小孩滑進U型碗池，疑把滑板場當溜滑梯，造成左腳踝骨折送醫，幸好小孩沒事。運發局今天表示，非進行極限運動請勿逗留嬉戲，使用者應做好保護安全措施。

    橋頭區青埔滑板場近來被民眾發現有人違規使用，包括兒童滑步車、腳踏車等，全都下去U型碗池，昨晚更被民眾目擊一名外籍人士抱著2歲幼童滑進U型碗池，造成左腳踝骨折；民眾網路PO文建議玩溜滑梯去共融公園更棒。

    救護人員據報到場救援，由於現場高度大約1米5，救護人員先下去碗池，幫外籍人士包紮固定左腳腳踝後，並將他全身包覆，以SKED捲式擔架搭配繩索拉上去，送醫住院開刀治療。

    運發局今天表示，青埔滑板場目前由高雄市滑板運動委員會認養管理，依運發局場地使用管理須知，提供直排輪、滑板及技術腳踏車運動使用，使用者應穿戴安全帽、護肘、護膝及護腕等相關保護安全措施。

    高雄市滑板委員會指出，青埔滑板場昨晚有民眾帶小朋友進入U型碗池嬉戲，不慎跌倒受傷，後由救護車送醫治療，並非因與其他玩家擦撞，而是與小朋友嬉戲過程跌倒受傷。

    委員會提醒民眾，極限運動場地因運動速度快，如非進行極限運動或未使用場地勿逗留嬉戲，以確保自身和他人安全。

    外籍人士抱童滑進U型碗池左腳踝骨折，救護人員到場協助送醫。（民眾提供）

    外籍人士抱童滑進U型碗池左腳踝骨折，救護人員到場協助送醫。（民眾提供）

