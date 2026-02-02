為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    展現警察溫柔一面 台南學甲分局攜手慈善團隊寒冬送暖

    2026/02/02 17:27 記者楊金城／台南報導
    學甲警分局攜手在地慈善團體「毓婕溫暖送愛暨保安紀王府團隊」寒冬送暖，關懷弱勢戶。（分局提供）

    學甲警分局攜手在地慈善團體「毓婕溫暖送愛暨保安紀王府團隊」寒冬送暖，關懷弱勢戶。（分局提供）

    春節腳步將近，學甲警分局攜手在地慈善團體「毓婕溫暖送愛暨保安紀王府團隊」，今天由員警與志工走訪轄內20戶弱勢家庭，在寒冬中提前送上年節祝福，讓弱勢家庭感受到社會滿滿的溫情。

    此次歲末送暖致贈關懷金紅包，及白米、沙拉油、關廟麵、燕麥飲、沐浴乳、牙膏、衛生紙、伴手禮等年節物資，實用又貼心。員警在送物資的同時，也關心家庭近況，讓受助民眾在過年前感受到「有人惦記」的安心感。

    學甲警分局表示，年節送暖活動已成為分局年度重要關懷行程，不僅展現警察維護治安之外的柔性力量，也希望藉此拋磚引玉，號召更多民眾關心社區弱勢族群，特別是婦幼及高風險家庭，共同建構更完善的社會安全網。

    送暖關懷行動並有里長同行關懷，大家進行防詐騙宣導，提醒常見詐騙手法之一，以「小額報酬」誘使民眾交出金融帳戶、提款卡成了詐騙集團共犯，呼籲民眾不可不慎。

    學甲警分局和慈善團體關懷弱勢戶，展現警察維護治安外的柔性力量。（分局提供）

    學甲警分局和慈善團體關懷弱勢戶，展現警察維護治安外的柔性力量。（分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播