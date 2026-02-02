展現警察溫柔一面 台南學甲分局攜手慈善團隊寒冬送暖

學甲警分局攜手在地慈善團體「毓婕溫暖送愛暨保安紀王府團隊」寒冬送暖，關懷弱勢戶。（分局提供）

春節腳步將近，學甲警分局攜手在地慈善團體「毓婕溫暖送愛暨保安紀王府團隊」，今天由員警與志工走訪轄內20戶弱勢家庭，在寒冬中提前送上年節祝福，讓弱勢家庭感受到社會滿滿的溫情。

此次歲末送暖致贈關懷金紅包，及白米、沙拉油、關廟麵、燕麥飲、沐浴乳、牙膏、衛生紙、伴手禮等年節物資，實用又貼心。員警在送物資的同時，也關心家庭近況，讓受助民眾在過年前感受到「有人惦記」的安心感。

學甲警分局表示，年節送暖活動已成為分局年度重要關懷行程，不僅展現警察維護治安之外的柔性力量，也希望藉此拋磚引玉，號召更多民眾關心社區弱勢族群，特別是婦幼及高風險家庭，共同建構更完善的社會安全網。

送暖關懷行動並有里長同行關懷，大家進行防詐騙宣導，提醒常見詐騙手法之一，以「小額報酬」誘使民眾交出金融帳戶、提款卡成了詐騙集團共犯，呼籲民眾不可不慎。

學甲警分局和慈善團體關懷弱勢戶，展現警察維護治安外的柔性力量。（分局提供）

