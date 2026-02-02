為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    小吃店暗藏職業賭場 台灣、越南人混賭 蘆竹警暗夜攻堅逮13人

    2026/02/02 17:53 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市蘆竹警分局破獲以小吃店為掩護的骰子職業賭場。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市蘆竹警分局破獲以小吃店為掩護的骰子職業賭場。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市蘆竹警分局獲報蘆竹區海山路二段一處透天厝小吃店暗藏骰子職業賭場，1月31日深夜持搜索票攻堅破獲賭場，現場查獲張姓女負責人及台籍、越南籍賭客12人，且現場查扣賭資高達100萬餘元，訊後依賭博罪嫌移送檢方偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處。

    蘆竹警分局表示，警方獲報海山路二段一家小吃店疑似暗藏職業賭場，經多日埋伏觀察，發現有台灣人、越籍人士混雜出沒，且門外設置多部監視器，戒備嚴密，並以小吃店為掩護逃避警方查緝；警方專案小組蒐證完備向桃園地院聲請核發搜索票，31日深夜見時機成熟，動員大批警力攻堅一舉查獲賭場，現場逮捕張姓女負責人及台籍、越南籍賭客12人，查扣賭資100萬餘元與骰子、碗公等賭具一批。訊後依賭博罪嫌將張姓女負責人移送桃園地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

    警方表示，農曆年節前常有流動賭場隱匿偏遠鐵皮屋、工廠、店家等，並衍生暴力討債等犯罪或治安事件，警方將持續掃蕩取締打擊不法，確保民眾安全、宜居的生活環境。

    警方查扣賭資100萬餘元，骰子、碗公等賭具及點鈔機。（記者余瑞仁翻攝）

    警方查扣賭資100萬餘元，骰子、碗公等賭具及點鈔機。（記者余瑞仁翻攝）

