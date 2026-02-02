為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    百貨、賣場春節人潮將至 桃消抽檢消防安全設備

    2026/02/02 17:06 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一救災救護大隊今（2）日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢，檢視公共場所消防安全設備維護狀態，確保民眾新春出遊平安。

    第一大隊表示，隨著農曆春節將至，餐廳、百貨商場、大型賣場人潮將大幅增加，因此針對新春民眾出遊熱點進行各項消防安全設備檢查，此次消防安全設備檢查項目，包含賣場內部滅火器、自動撒水設備、泡沫滅火設備、室內消防栓設備、火警廣播設備及排煙設備等，分別進行外觀及性能檢查，並前往賣場內部的防災中心，檢查各項消防設備主機及防災中心運行情形。

    置地廣場店長洪詩喬表示，商場的消防安全設備皆有依法進行檢修申報，且定期辦理員工自衛消防編組訓練來強化應變能力，感謝消防人員在春期前共同檢視商場安全，讓民眾在春節期間能有安心舒適的購物環境。

    第一大隊大隊長賴志忠表示，商場及賣場火災預防首重消防安全設備的正常運作，呼籲各場所應依規定落實消防安全設備檢修與員工編組演練，營業場所內的逃生梯間也必須保持淨空，避免阻礙逃生動線，消防局將於春節前持續加強公共場所消防安全檢查，並強化救災能量。

    桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

    桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播