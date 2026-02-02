百貨、賣場春節人潮將至 桃消抽檢消防安全設備

桃園市消防局第一救災救護大隊2日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢。（第一大隊提供）

桃園市消防局第一救災救護大隊今（2）日於八德區置地生活廣場執行消防安全設備抽檢，檢視公共場所消防安全設備維護狀態，確保民眾新春出遊平安。

第一大隊表示，隨著農曆春節將至，餐廳、百貨商場、大型賣場人潮將大幅增加，因此針對新春民眾出遊熱點進行各項消防安全設備檢查，此次消防安全設備檢查項目，包含賣場內部滅火器、自動撒水設備、泡沫滅火設備、室內消防栓設備、火警廣播設備及排煙設備等，分別進行外觀及性能檢查，並前往賣場內部的防災中心，檢查各項消防設備主機及防災中心運行情形。

置地廣場店長洪詩喬表示，商場的消防安全設備皆有依法進行檢修申報，且定期辦理員工自衛消防編組訓練來強化應變能力，感謝消防人員在春期前共同檢視商場安全，讓民眾在春節期間能有安心舒適的購物環境。

第一大隊大隊長賴志忠表示，商場及賣場火災預防首重消防安全設備的正常運作，呼籲各場所應依規定落實消防安全設備檢修與員工編組演練，營業場所內的逃生梯間也必須保持淨空，避免阻礙逃生動線，消防局將於春節前持續加強公共場所消防安全檢查，並強化救災能量。

