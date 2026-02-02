為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    初次約見人妻即激戰女廁 事後竟拿淫照逼砲要錢

    2026/02/02 17:05 記者蔡彰盛／新竹報導
    初次約見人妻即激戰女廁，事後他竟拿淫照逼砲要錢。（情境照）

    吳男在交友軟體Veeka結識人妻小美，雙方約在竹縣某土地公廟女廁激戰，為逼迫小美再次出來做愛並借他3000元，竟傳恐嚇簡訊包括「隨便、不借就不借，這幾天妳老公就會知道，把妳秘密給他看，妳跟他慢慢離婚，到時候他知道妳小孩知道妳的照片事情別求我。」新竹地院依恐嚇取財未遂罪判刑。

    法官調查，吳男於113年6月透過交友軟體Veeka結識小美，並進而於當年6月27日上午9時許，在新竹縣一處土地公廟女廁內與小美激戰後，竟食髓知味，為逼迫小美再次出來做愛，並借他3000元，竟基於恐嚇、恐嚇取財犯意，自113年7月下旬起接續透過Veeka傳送「隨便、不借就不借，這幾天妳老公就會知道，把妳秘密給他看，妳跟他慢慢離婚，慢慢等著，妳老公如果沒知道妳事情，我跟妳同姓，到時候他知道妳小孩知道妳的照片事情別求我。」等訊息給小美。

    小美在新竹地區閱覽後，擔心遭配偶責備、親友議論或自身性影像及照片遭散布於眾而心生畏懼，立即至派出所報案。

    吳男僅坦承恐嚇犯行，否認恐嚇取財未遂，辯稱當時只是想要跟被害人借錢而已，被害人說沒辦法，他就作罷。

    法官審酌吳男竟為要求被害女再次與其發生性行為、索取金錢，而為恐嚇危害安全、恐嚇取財未遂犯行，其犯罪之動機、目的、手段均有可議之處，且係以散布不雅照片、影像之惡害通知，造成被害人心生畏懼，應值譴責，且迄今尚未賠償被害女損失或取得其原諒，最後依恐嚇取財未遂罪判刑4月。

