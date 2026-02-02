歲末拚「年終獎金」？大園警偏僻鐵皮屋破獲推筒子賭場 逮35人送辦

農曆年前賭場蠢動，桃園市大園警分局1日凌晨破獲藏身鐵皮屋內的推筒子職業賭場，逮獲負責人、把風及賭客35人。（大園警分局提供）

農曆春節即將到來，桃園地區職業賭場蠢蠢欲動！桃園市警局大園分局接獲檢舉展開雷霆除暴專案，1日凌晨在大園區破獲一處深藏鐵皮屋內的推筒子職業大賭場，逮捕賭場工作人員3人及賭客32人，查扣賭資105萬餘元、抽頭金51萬，訊後將賭場負責人等3人依賭博罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁處。

大園警分局表示，分局督察組接獲民眾檢舉該賭場情資，經多日縝密蒐證、跟監，掌握具體事證後，報請桃園地方法院核發搜索票，於2月1日凌晨1點許，會同市警局保安大隊霹靂小組動員優勢警力攻堅，在大園區一處偏僻鐵皮屋，一舉瓦解該推筒子麻將職業大賭場。

請繼續往下閱讀...

警方在現場查獲賭場莊家游姓男子等3人、賭客32人，查扣賭資105萬6400元、抽頭金51萬7800元與麻將筒子賭具一批、毒品K盤3個、監視器主機、鏡頭與無線電等物；賭場負責人游男等3人訊後依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，賭客32人依違反社會秩序維護法裁處。

大園警分局表示，農曆春節將至，治安維護為警方首要任務，將持續加強各類不法案件的查緝力道，貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標，守護市民生命財產安全。

大園警分局破獲推筒子職業賭場，查扣賭具、賭資、抽頭金等物。（大園警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法