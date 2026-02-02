為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    遠離大型車！水泥車綠燈起步 單車女停等慘遭輾斃

    2026/02/02 16:53 記者姚岳宏／台北報導
    北市發生水泥預拌車輾斃單車騎士的駭人車禍。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市信義區上午發生嚴重交通事故，55歲陳姓男子駕駛水泥預拌車，在光復南路與文昌街口意外輾過騎單車的52歲張姓女子，張女當場遭輾斃，未送醫。警方初步研判，疑為陳男駕駛的水泥車高有死角，未發現從巷內出來、停等紅燈的張女就停在他車前，他綠燈起步直接輾過張女，警方詢後將他依過失致死罪嫌移送，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步釐清。

    警方根據監視器畫面初步調查，當時陳男將車停在光復南路旁，綠燈未走，此時張女騎單車從文昌街出來，疑似要停等紅燈，以為水泥車不會動，連人帶車就停在水泥車前，沒想到此時水泥車突然起步，導致駭人意外發生。據了解，張女獨居，她姊姊接到噩耗趕抵派出所，難過地無法接受事實。

    警方是在10時49分許接獲報案，光復南路與文昌街口發生交通事故，經初步了解，是陳姓男子駕駛水泥預拌車沿光復南路南往北方向起步行駛時，前車頭與於路口停等的張姓女子所騎乘腳踏自行車左側車身發生碰撞，自行車騎士不幸死亡。

    警方獲報後旋即到場處置，並對大貨車駕駛實施酒精濃度測試，結果為零；相關人員已依規定製作筆錄，肇事責任仍待進一步調查釐清。

