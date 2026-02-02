新竹女花63萬打官司全敗訴 收錢的竟是假律師

新竹一名女子花了63萬打官司全敗訴，沒想到收錢的竟是假律師。（記者蔡彰盛攝）

新竹邱姓男子明知自己沒有律師資格，見陳女與弟弟有遺產糾紛，佯稱可打官司，在拿了陳女63萬元後，陳女仍敗訴，才知竟找了個假律師，新竹地院依詐欺取財罪判處邱男徒刑1年8月，還需吐出犯罪所得53萬元。

法官調查，邱男透過友人介紹得知陳女因處理父親遺產事件，欲對胞弟提出偽造文書告訴，2020年2月間某日，與陳女在住處附近碰面商談，於他人及陳女稱呼其為「邱律師」時，不否認或解釋其未取得律師資格，並自稱之前有多起為他人訴訟成功案件經驗，且表示可以13萬元代價受其委任，處理官司完整程序而包攬訴訟。

陳女誤信邱男具有律師資格，且有能力處理其訴訟事件，允諾委任訴訟。陳女匯款13萬元後，因邱男非律師，無法受委任開庭，即委請不知情的周姓律師擔任告訴代理人，並致電陳女，謊稱臨時有事無法陪同開庭，後續將委請周律師代為處理。

事後該案經檢察官不起訴處分，邱男接續詐欺犯意，對陳女謊稱可以聲請再議尋求翻案，惟為免將來其弟脫產，宜提出擔保金50萬元對其財產進行假扣押，陳女誤信借款50萬元匯到邱男帳戶。之後陳女訴訟敗訴，經查詢後，發現邱男並未聲請假扣押，且無律師資格，始知受騙。

法官審酌邱男明知其無律師證書，不得非法辦理訴訟事件，竟利用被害人對於法律認識不足的情況下，佯裝律師為被害人辦理訴訟事件以營利，又施以詐術趁機包攬訴訟謀圖被害人錢財，除造成被害人財產受損害外，更增添整體社會對司法產生不信任之風險，所為應予譴責；且其矢口否認犯行，未與被害人和解或賠償，甚且直稱是被害人欠錢，最後依詐欺取財罪判刑1年8月，未扣案犯罪所得53萬元沒收。

