2月起台南3處科技執法開罰 歸仁圓環暫緩原因曝...

高鐵站前北路新設的科技執法本月起開罰，主要取締違規停車。（記者吳俊鋒攝）

為防制交通事故、減少交通違規，台南警方在高鐵站前北路、藍晒圖文創、成大醫院等3地新增的科技執法，2月份起開罰，都是取締違規停車，籲請駕駛人注意，以免傷了荷包；至於同樣建置舉發系統的歸仁圓環，雖然宣導期已截止，但標誌、標線等設施要更進一步優化，因此實施時程延後。

新增的4處科技執法，除了歸仁圓環之外，其餘3地都在本月起開罰，包含高鐵台南站三號出口的站前北路計程車接送區、南區西門路段藍晒圖文創園區前公車站周邊，以及東區小東路段成大醫院門診大樓前公車站周邊等；高鐵、藍晒圖、成大醫院等3處新增科技執法的取締項目都包括違規停車。

另有2處是原設備功能擴充，分別為南區金華路與健康路口、東區小東路與勝利路口，也一樣從2月份起開罰；南區金華路與健康路口的科技執法是增加取締違規停車，東區小東路與勝利路口則增加取締違規迴轉。

而歸仁圓環新設置的科技執法，主要在取締車輛未停讓行人，原本宣導期1月底截止將開罰，目前暫時延後。

南市警交通大隊表示，歸仁圓環的取締系統設置在東西向中山路口，現場標誌、標線，還有相關設施等，仍需要再更完善，以利執法。

警方提到，歸仁圓環位於當地鬧區，車流頻仍，現場已畫設指引標線，以及路口斑馬線，有助於維護行車秩序，新增科技執法，旨在提醒駕駛注意停讓行人。

而已開罰的站前北路科技執法也在歸仁，主要是高鐵站U型廣場接送旅客有停等時間限制，一些投機的駕駛就到3號出口處違停，因此警方加強取締。

歸仁圓環新設的科技執法，因標誌、標線，以及道路設施等要再優化，取締時程延後。（記者吳俊鋒攝）

歸仁圓環設置的科技執法，未來將以不停讓行人為取締項目。（記者吳俊鋒攝）

