歸仁雙屍案未「一致決」判死定讞 檢察總長提非常上訴

被控犯下台南市歸仁區雙屍命案的死囚郭俊偉（見圖），最高檢察署檢察總長邢泰釗認為郭被判死刑未「一致決」，且郭判死定讞未經強制辯護，日前向最高法院提起非常上訴。（資料照）

被控犯下台南市歸仁區雙屍命案的死囚郭俊偉，涉於2000年間性侵殺害陳姓女子及路過撞見的農夫，2011年間被判處死刑定讞。最高檢察署檢察總長邢泰釗依憲法法庭前年作成「113年憲判字第8號」判決意旨，認為郭被判死刑未「一致決」，且郭判死定讞未經強制辯護，日前向最高法院提起非常上訴。

判決指出，2000年6月間，郭俊偉與另一名被告謝志宏被控在台南市仁德區一家便利商店旁，連哄帶騙把頗有姿色的陳女押到郭的住處，由郭性侵得逞，2人怕東窗事發，把陳女載往台南市歸仁區南丁路某工寮，聯手刺殺48刀死亡。2人行凶時，老農張清木剛好騎腳踏車路過，為免事機敗露，又持刀砍老農4刀死亡。

案發時，郭俊偉僅19歲、謝志宏21歲，2人在各法院歷次審判，7次發回台南高分院更審，7次更審都判死刑，包含最高法院的定讞判決，連同一審及二審，共判9次死刑。

不過，因被檢方發現1張警方當年未附卷的死囚謝志宏行蹤交代稿，以新事證為由聲請謝男再審獲准，台南高分院2020年將當初判決謝志宏死刑的3個關鍵理由全部推翻，包括認定全案極不可能是郭俊偉及謝志宏2人先後持同一把蝴蝶刀殺人，反而極可能是郭一人所為，逆轉宣判謝男無罪。

憲法法庭對死刑作成判決後，最高檢察署隨即在2024年11月分37件「非上字」案審查，死囚黃麟凱2025年1月16日已伏法，檢察總長2025年11月對「關最久的2死囚」黃春棋、陳憶隆提起非常上訴，另有歐陽榕本月病死獄中，加上檢察總長為郭俊偉提非常上訴，目前仍有32名死囚待審查。

