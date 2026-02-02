為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    對妻動手吃保護令 家暴惡夫竟在她臉上塗狗屎

    2026/02/02 16:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹地院。（資料照）

    新竹黃姓男子去年11月因對妻子家暴而收到新竹地院所裁定的保護令，竟於幾天之後又與妻子發生肢體衝突，還將狗屎塗抹在妻子臉上，新竹地院依違反保護令罪再將他判刑。

    法官調查，黃男先前因對妻子家暴力，經新竹地方法院去年11月25日裁准民事暫時保護令，裁定令黃男不得對妻子實施身體或精神上之騷擾、脅迫或其他不法侵害之行為，亦不得為騷擾之聯絡行為。

    黃男明知保護令內容，竟仍於去年12月11日6時許，在新竹市住處內，徒手以狗屎抹妻子的臉，以此方式違反保護令內容，已對妻子實施身體及精神上不法侵害。經妻子報警處理，員警據報到場而查獲。

    法官認為，黃男於警詢及偵訊時，均坦承其有與妻子發生肢體衝突，及徒手以狗屎塗抹妻子臉部等行為，其肢體動作部分，已屬對妻子「身體上不法侵害」，而其以狗屎塗抹妻子臉部之舉，已屬情節重大侮辱行為，而足以引起被害人精神上痛苦，屬於對被害人實施「精神上不法侵害」之家庭暴力行為。

    法官審酌黃男經警執行保護令而知悉保護令內容，竟漠視保護令之禁制，於保護令生效後仍為本案犯行，最後依違反保護令罪處拘役30日。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

