最高檢出版台灣第一本貪污治罪條例專書 台北國際書展開賣

為澄清吏治，保障人權，最高檢察署邀集32位各審級具深厚實務辦案經驗及學術論證能力的優秀檢察官共同編撰，出版我國第一本「貪污治罪條例逐條評釋」，定位為實務用書，全書316頁近17萬字，是司法實務工作人員辦案重要參考文獻，將於「2026台北國際書展」正式開賣，每本定價650元，書款撥入國庫供政府整體運用。

檢察總長邢泰釗表示，澄清吏治與保障人權是所有司法人員的天職，最高檢自2024年起與32位檢察官就立法史料、構成要件解析、相關法規、實務見解、案例解析等項目，分門別類，抽絲剝繭，反覆推敲；從讀者角度，深入淺出，佐以案例，完成本書，同仁備極辛勞。

最高檢指出，「貪污治罪條例」為我國懲治貪瀆犯罪最嚴厲的法律，如此重要的法律，國內卻缺乏可供公務員及司法人員能迅速、正確了解我國貪污犯罪態樣及處罰界線的專書，因此最高檢邀集檢察官，從讀者角度，透過系統性體例編排及深入淺出的文字與案例解析，將艱澀的法條轉化為實用的法律防身手冊，列為最高檢察署法學叢書之三，期能建構「貪污治罪條例」完整論述，作為實務指引，釐清我國懲貪法律理論體系。

最高檢表示，這本書不但是司法實務工作人員，掌握構成要件、體例與見解的辦案指引，更是公務員、軍人、各級民意代表及其助理、約聘僱人員、國民法官與涉及政府採購的醫療、公共工程、教育等各界人士，必讀的法律防身教科書，作為風險管理依據，可避免觸犯法網。

最高檢指出，本書對公務員的身分與認定，進行系統性的分析與撰述，並對「授權公務員」及「受託公務員」的定義，在認定上從嚴解釋，避免過度擴張刑事責任的範圍；另對「圖利」與「便民」的區別，就理論與實務做系統性的分析，並舉實例說明，是所有公務員及相關人士的法律防身指引，亦就公務員財產來源不明罪的定罪率，做詳實的分析與立法修正的建議，有助於澄清吏治，並提高定罪率。

「貪污治罪條例逐條評釋」共同作者包含：邢泰釗、林麗瑩、陳佳秀、林錦鴻、李濠松、樊家妍、劉建志、許文琪、吳梓榕、張安箴、邱耀德、林芝郁、李進榮、邱智宏、蘇佩鈺、吳曉婷、林黛利、鄭子薇、王鑫健、邱文中、楊植鈞、李俊毅、黃筳銘及王遠志。

最高檢察署出版我國第一本「貪污治罪條例逐條評釋」。（最高檢提供）

