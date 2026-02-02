為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新竹男借款起衝突 當街砍殺借貸業者還偷他現金

    2026/02/02 16:11 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹男借款不成，當街砍殺借貸業者還偷他現金。（記者蔡彰盛攝）

    新竹男借款不成，當街砍殺借貸業者還偷他現金。（記者蔡彰盛攝）

    男子彭家奇因缺錢而向網路借貸業者借錢，並在竹市鐵道路邊業者車上簽本票與借據，因不滿對方所提條件，竟持刀朝對方頭頸猛刺，還將對方掉落的10萬9千元偷走，隨即遭圍觀民眾報警逮人，新竹地院依殺人未遂等罪判徒刑7年2月。

    法官調查，彭男為借款應急，透過網路借貸廣告找到陳男，雙方相約於去年10月27日下午1時30分許，在新竹市東區鐵道路辦理借款事宜。

    彭男坐上陳男車輛副駕駛座，當場書立本票、借據、聲明書及借貸和解書等文件完成借款後，因不滿陳男所提借款、還款條件，心生後悔，萌生搶回本票之意，雙方即爆發肢體衝突，彭男竟持預藏折疊刀朝陳男頭、頸部刺擊，陳男雖以手阻擋，仍受有頭部撕裂傷、左頸靜脈撕裂傷及左手撕裂傷等傷害。

    陳男受傷後無力而倒臥在駕駛座外道路上，彭男將駕駛座車門關閉並將折疊刀丟在副駕駛座下方後，在副駕駛座看見扭打過程中從陳男身上掉出的現金10萬9000元、本票1本及合約書1份，竟塞入隨身背包內後下車逃逸。

    陳男經救護車緊急送醫治療始倖免於難，彭男則因現場已有路過民眾圍觀、報警而無法走遠，於警方到場後逮捕。

    法官審酌彭男與陳男有借貸金錢糾紛，竟猝然取出預藏折疊刀朝陳男身體刺擊，造成陳男受重傷，經送醫救治始倖免於難，又取走對方財物，所為不僅對被害人危害甚深，更影響社會秩序甚鉅，惡性重大，均不宜輕縱；最後依殺人未遂與竊盜罪判刑7年2月，犯罪所得10萬9千元沒收。

