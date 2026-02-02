為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中壢媽慰勞中壢警 感謝守護建宮200週年與重要節日治安

    2026/02/02 15:28 記者李容萍／桃園報導
    中壢仁海宮董事長王介禧（左）組團前往中壢警分局慰問辛勞員警，圖右為分局長林鼎泰。（警方提供）

    中壢仁海宮董事長王介禧（左）組團前往中壢警分局慰問辛勞員警，圖右為分局長林鼎泰。（警方提供）

    農曆新年將至，全國警方115年加強重要節日安全維護工作，將自2月9日起至23日展開；桃園市被稱為「中壢媽」的中壢仁海宮董事長王介禧感謝警方長期維護地方治安，並肯定警方於中壢仁海宮建宮200週年媽祖文化祭系列活動期間全力協助、圓滿順利，今（2）日組團前往中壢警分局慰問辛勞員警，並頒發加菜獎慰金20萬元，表達謝意。

    王介禧表示，仁海宮長期深耕地方，深知治安穩定是民心安定的重要基石，尤其在重要節日與大型宗教活動期間，警方投入大量警力維持秩序、交通順暢與民眾安全，讓信眾能安心參與活動，對此深表感佩，期盼透過年節慰警，為第一線警察加油打氣。

    中壢警分局長林鼎泰表示，信仰具有安定民心、凝聚向心力的重要力量，中壢仁海宮為地方重要信仰中心，主祀天上聖母，香火鼎盛，長年投入公益慈善與社會關懷，並與警政單位保持良好互動，攜手守護地方平安。警方感謝中壢仁海宮及董監事團隊支持警政工作，給予同仁莫大鼓舞。

    林鼎泰提到，115年加強重要節日安全維護工作為期15日，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，讓民眾安心、快樂過好年，將持續秉持專業與熱忱，全力投入重要節日安全維護工作，結合民間力量，共同守護轄區治安與民眾生命財產安全，讓市民安心、社會更祥和。

    包括中壢仁海宮副董事長鍾福晉及常務監事林建宏、常務董事邱發金、董事劉得全、古沂加、魏授生、曾建中、楊月蓮等人陪同慰警。

    中壢仁海宮董事長王介禧（左6）組團前往中壢警分局慰問辛勞員警，圖左5為分局長林鼎泰。（警方提供）

    中壢仁海宮董事長王介禧（左6）組團前往中壢警分局慰問辛勞員警，圖左5為分局長林鼎泰。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播