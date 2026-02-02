中壢媽慰勞中壢警 感謝守護建宮200週年與重要節日治安

中壢仁海宮董事長王介禧（左）組團前往中壢警分局慰問辛勞員警，圖右為分局長林鼎泰。（警方提供）

農曆新年將至，全國警方115年加強重要節日安全維護工作，將自2月9日起至23日展開；桃園市被稱為「中壢媽」的中壢仁海宮董事長王介禧感謝警方長期維護地方治安，並肯定警方於中壢仁海宮建宮200週年媽祖文化祭系列活動期間全力協助、圓滿順利，今（2）日組團前往中壢警分局慰問辛勞員警，並頒發加菜獎慰金20萬元，表達謝意。

王介禧表示，仁海宮長期深耕地方，深知治安穩定是民心安定的重要基石，尤其在重要節日與大型宗教活動期間，警方投入大量警力維持秩序、交通順暢與民眾安全，讓信眾能安心參與活動，對此深表感佩，期盼透過年節慰警，為第一線警察加油打氣。

中壢警分局長林鼎泰表示，信仰具有安定民心、凝聚向心力的重要力量，中壢仁海宮為地方重要信仰中心，主祀天上聖母，香火鼎盛，長年投入公益慈善與社會關懷，並與警政單位保持良好互動，攜手守護地方平安。警方感謝中壢仁海宮及董監事團隊支持警政工作，給予同仁莫大鼓舞。

林鼎泰提到，115年加強重要節日安全維護工作為期15日，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，讓民眾安心、快樂過好年，將持續秉持專業與熱忱，全力投入重要節日安全維護工作，結合民間力量，共同守護轄區治安與民眾生命財產安全，讓市民安心、社會更祥和。

包括中壢仁海宮副董事長鍾福晉及常務監事林建宏、常務董事邱發金、董事劉得全、古沂加、魏授生、曾建中、楊月蓮等人陪同慰警。

