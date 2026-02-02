為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    金安保非法吸金2.8億 首腦名下BMW740LI名車95萬拍定

    2026/02/02 15:44 記者王定傳／台北報導
    BMW740LI SEDAN於今日拍賣前開放民眾檢視，最後以95萬元拍定。（圖由新北分署提供）

    BMW740LI SEDAN於今日拍賣前開放民眾檢視，最後以95萬元拍定。（圖由新北分署提供）

    金安保網路平台有限公司負責人張仕霖涉嫌非法吸金2.8億元，新北地檢署扣押其名下BMW 740LI名車，並囑託行政執行署新北分署拍賣；拍賣會今日登場，共有4組人馬到場競標，在拍賣官即將宣告流標之際，3號先生終舉牌喊價95萬元，於徵詢在場檢察事務官意見後，落槌拍定。

    檢方調查，張仕霖等人涉從2020年起推出「安心33專案、益壽年年專案」，宣稱「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」，非法吸金2.8億元；新北地檢署上週依違反銀行法等罪嫌起訴張仕霖等9人及金安保公司，並對張仕霖求刑13年，另為避免查扣的BMW 740LI車輛因久置而耗損其性能及貶值，影響後續犯罪所得追徵及被害人求償權益，因此囑託新北分署拍賣。

    新北分署表示，該車輛型式為740LI SEDAN，黑色，2019年4月出廠，車齡約7年，排氣量2998cc，儀錶板顯示里程數為7萬8628公里，外觀及內裝維護情形尚屬良好，因違反道路交通管理處罰條例遭吊扣牌照至2月21日止，仍可發動及行駛；另滯納使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等共約12萬元，均應由拍定人自行處理及負擔，其鑑價費用2400元，亦應由拍定人於匯款方式繳納價金時，一併額外匯款繳納。

    新北分署表示，拍賣當日上午10時，主持拍賣行政執行官在講解車輛狀況及拍賣規則後，宣布以95萬元起標，在場有民眾發言表示，經其私下查詢，該車輛似尚有2件重大交通違規，將會被持續吊扣牌照至少1年，因此遲遲無人喊價，拍賣官見此，於10時6分宣布給予民眾1分鐘時間考慮，10時7分一到，準備宣告流標時，3號先生舉牌喊價95萬元，拍賣官於徵詢在場檢察事務官意見後，落槌拍定。

    3號先生向新北分署表示，其在經營安養中心，現在的愛車也是BMW740LI，已開10餘年，性能甚佳，對其情有獨鐘，且買中古車相當划算，縱使1年後才能重新領牌上路還是值得。

    熱門推播