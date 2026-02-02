為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    數位課程獲「學習界奧斯卡獎」 廉政署：肯定台灣廉政教育努力

    2026/02/02 15:22 記者王定傳／台北報導
    法務部廉政署製作的數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」，榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」教育技術卓越類別（EdTech Excellence Awards）金獎肯定，圖中後排手持獎項者為廉政署長馮成。（廉政署提供）

    法務部廉政署製作的數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動簡介」，榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」教育技術卓越類別（EdTech Excellence Awards）金獎肯定；廉政署表示，適逢我國今年將舉辦「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查，這項國際金獎不僅肯定台灣在廉政教育工作上的努力，更為即將到來的國際審查揭開隆重序幕。

    廉政署表示，「聯合國反貪腐公約」是全球反貪腐法制的最上位規範，本次獲獎的數位課程由廉政署精心製作，內容涵蓋三大核心層面，第一是「公約精髓與全球概況：帶領閱聽者深入解析公約核心條文，掌握國際反貪腐的最新趨勢與合作機制」。

    其次為：「自主遵循的歷程：詳細記錄台灣在非聯合國會員國的背景下，如何主動接軌國際，將國際規範轉化為國內法律制度的成就」；「第三為，在地化實踐與政策亮點：課程最終聚焦於我國當前廉政政策重點，透過具體案例分析，引導閱聽者理解台灣如何將公約精神落實為透明治理、社會參與及企業誠信等在地化行動方案」。

    廉政署表示，「布蘭登霍爾卓越獎」具有「學習界奧斯卡獎」的美譽，本次獲得金獎的殊榮是台灣廉政與國際接軌的重要指標，在接下來的國際審查中，廉政署將延續這股創新能量，向國際社會展示台灣在透明治理、反貪腐法制及誠信教育上的深度與廣度，持續與國際專家對話，精進我國廉政政策。

