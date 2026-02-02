量角器逼學生90度鞠躬、罰「馬力歐跳」影片掛網 國小師判停聘3年

台北高等行政法院。（資料照）

台北市某國小教師，因對校內一名學生長期實施言語貶抑、羞辱及不當懲處，包括強制對方彩繪臉部、戴斗笠、用量角器測量鞠躬角度，並將過程拍成影片上傳YouTube頻道，導致該生罹患恐慌症、創傷後壓力症候群及睡眠疾患。校方調查小組認定霸凌成立，決議對其處以停聘3年；該師不服提起行政訴訟，台北高等行政法院日前審理終結，判決駁回，確認校方處分合法。

判決提及，該師曾強行在學生的臉上彩繪圖案，要求學生在走廊上綁花頭巾、戴斗笠唱歌，也曾拿出量角器，要求學生必須精準地彎腰90度鞠躬，並以此姿態拍照、錄製成影片，於2022年間公開發布在YouTube頻道上，導致A生（化名）在校園內遭同儕嘲笑。同年間，校外教學前往故宮時，該師在公共場所指責A生說話，未給予說明機會即當眾彈其額頭，並令A生等人在所有師生與路人面前，模仿「馬力歐跳」前進約50公尺並全程錄影。

請繼續往下閱讀...

此外，該師常在教室嘲諷A生與特定男同學為「海光公園阿伯」、「阿公」，譏諷他們「素質差、乾脆去公園待著」，包括在畢業典禮當天，趁A生不在時對全班說：「我聽他在放屁！最好是對毛根過敏」，否定學生的身體過敏狀況。

該師曾因嫌棄學生書包、餐袋排不整齊，當場暴怒失控，將學生私人物品、水壺、羽球拍大力丟向地面，再命令學生撿回重排。得知A生於私人臉書發洩不滿情緒後，他隨後在課堂上對全班公開指責A生為利己主義者、自私，並稱：「我碩士學歷比你高、懂得比你多」、「早知道把你成績打成健康活潑獎」。

A生母親控訴，孩子因長期處於劉師營造的敵意環境，對校園生活產生恐懼。馬階醫院診斷證明顯示，A生患有恐慌症、創傷後壓力症候群（PTSD）及睡眠疾患，且在回想校園事件時會有嚴重的恐慌反應。

該師辯稱，這些行為僅基於「戲謔、詼諧」的班級經營，並主張他曾為A生製作不過敏的胸花，是有愛心的表現。

不過，法官審酌，該師行為具有持續性且涉及權力壓迫，其行為本質是為了展示權威與羞辱，而非教育，已嚴重損害教師專業，認為校方教評會決議停聘3年已兼顧比例原則，並非最嚴厲的解聘處分，處分適法有據，駁回該師之訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法