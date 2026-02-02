高市消防局繩索救援隊 奪「橋2026繩索救助菁英邀請賽」世界第一

高市消防局繩索救援隊奪「橋2026繩索救助菁英邀請賽」世界第一。（市府提供）

高雄市消防局繩索救援隊參與消防署舉辦「橋2026繩索救助菁英邀請賽」，技壓群雄通過多項高難度關卡，展現精準繩索架設能力，打敗9個國家共12支頂尖隊伍，奪下世界第一，成功將冠軍留在國內，再次展現國際級專業水準。

消防署舉辦「橋2026繩索救助菁英邀請賽」為期4天，來自日本、韓國等9個國家共12支頂尖隊伍參加，透過高度擬真的救援場景設計多項高難度關卡，全面考驗參賽隊伍的專業技術、體能耐力、臨場判斷及團隊默契，競爭激烈。

高雄市消防局繩索救援隊（KRRT）於比賽過程中，展現精準的繩索架設能力、流暢的作業流程及冷靜沉著的戰術決策，在高壓環境下仍能穩定發揮，最終以卓越表現摘下桂冠，獲得評審團及各國參賽隊伍一致肯定，強調這不僅是一場競賽，更是對救援使命與守護生命價值的共同承諾。

各國菁英隊伍除相互競技外，也積極交流救援理念與技術經驗，充分體現「救援無國界」精神，KRRT不僅展現高市消防局在繩索救援領域的專業實力，也透過實戰與國際交流，汲取先進經驗，持續精進整體救援能量，完整呈現高難度救援情境與國際專業交流成果，再次讓世界看見台灣消防人員的勇氣、專業與榮耀。

消防局表示，KRRT優異表現不僅是團隊長期投入訓練成果，更象徵台灣消防在繩索救援領域具備高度專業與國際競爭力，未來將持續精進救援技術、深化人才培訓，同時引進世界先進救援技術與經驗，為守護民眾安全及促進國際救援交流貢獻更多力量。

