移民署服務列車開到台中 與新住民迎新春送祝福

移民署副署長謝文忠（左五）等開動「行動服務列車」，走春拜訪三位在台中打拚的新住民代表。（移民署提供）

農曆春節將至，處處喜氣洋洋，移民署副署長謝文忠於 2 日特別邀請大陸委員會參事楚恆惠、財團法人海峽交流基金會法律處代理處長李南勲及台中市民政局副局長陳寶雲，共同搭乘「行動服務列車」走春拜訪三位在台中打拚的新住民代表，包括以回收木藝打造永續生活的藝術家黎家榮、用川味料理撐起家庭的曹樹琼及在藝術教育界發光發熱的阮芳誼，為新住民家庭送上滿滿的新春祝福與關懷。

來自香港的新住民黎家榮，21 歲來台發展，歷經珠寶、裝修、時裝與餐飲等多元領域洗禮，並成為台灣女婿」， 最終在台中落地生根，創立品牌工作室 C.L Studio，以回收木材、漂流木與老屋拆卸木料為創作素材，將廢棄資源轉化為兼具美感與實用性的燈飾與生活小物，實踐永續設計理念。 他表示，台灣自由開放的創作環境，讓藝術家能安心逐夢，其與台電合作的「礙子燈飾」等作品獲業界肯定，展現循環經濟的無限可能。

請繼續往下閱讀...

來自中國重慶的新住民曹樹琼，婚後定居台中市大雅忠義社區，因近年丈夫罹患阿茲海默症，她為兼顧家庭照顧與經濟來源，在市場內開設川味食堂「眷眷山村餐館」，以熟悉的好手藝撐起家庭，也為社區帶來溫暖與美味。 她說，看到大家喜歡她的料理就覺得很幸福。在移民署台中市第二服務站協助下，她喜愛繪畫的小女兒並獲第 12 屆新住民及其子女築夢計畫。

畢業於越南國立同塔大學美術教育系的阮芳誼，來台逾 10 年，目前在台中市多所國小擔任越南語母語及華語補救教學老師，結合藝術與教育專業，不僅教孩子語言，更引導學生認識越南文化，讓多元文化在校園中自然萌芽。同時，她也在華語補救教學現場陪伴新住民子女克服語言困難，幫助孩子建立自信、融入學習生活，被師生譽為校園中的「語言與文化橋樑」。

熱愛書法的阮芳誼準備了親手繪製的馬年春聯送給在場的嘉賓們，作為新春祝福。她說，以筆墨將心意融進每一筆劃中，給予祝福也讓文化在理解中更靠近。

謝文忠表示，多年來，政府透過「行動服務列車」實地走訪及「新住民及子女築夢計畫」的推動，持續陪伴新住民在台灣安心生活、發揮專長，無論是在文化創意、家庭經營或產業發展領域，都能看見新住民為臺灣帶來的溫暖與創新能量。

「台灣女婿」黎家榮（右2）是回收木藝打造永續生活的藝術家。（移民署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法