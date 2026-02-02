多疑毒販逆向躲跟監反自撞 警蒐證完成搜出毒品子彈

台中市楊姓男子涉嫌販賣毒品，因生性多疑，刻意逆向躲避跟監，卻不慎自撞分隔島。（記者陳建志翻攝）

台中市警方去年接獲楊姓男子（41歲）販毒情資後展開蒐證，跟監期間發現多疑的楊男為了確認是否有人跟蹤，刻意逆向行駛卻不慎自撞分隔島，不過因時機未成熟，警方不動聲色，直到去年9月前往楊男租屋處搜索，一舉查獲海洛因、安非他命、依拖咪酯煙彈、電子磅秤和子彈2顆等犯罪證物，近日依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將他起訴。

台中市警局刑警大隊偵二隊、和平分局偵查隊，去年接獲綽號「小光」的楊姓男子（41歲）有販毒情資，立刻成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

警方跟監蒐證期間發現，生性多疑的楊嫌，不僅頻繁更換使用車輛，為確認是否遭人跟蹤，還駕車逆向停等紅燈，甚至未注意車前狀況而自撞分隔島，讓蒐證員警直呼「好氣又好笑」，不過因時機未成熟，員警不動聲色持續暗中跟監。

直到去年9月，員警蒐證完成，持搜索票前往楊男的租屋處和車輛搜索，當場查獲海洛因2包（毛重8公克）、大麻（毛重2.15公克）、安非他命（毛重2.03公克）、依拖咪酯煙彈17顆、煙油2瓶、空煙彈、分裝袋1批、丙二醇、丙三醇、燒杯、針筒、滴管、攪拌棒、溫度計、電子磅秤、手機、子彈2顆等贓證物，訊後依毒品等罪嫌移送法辦。

全案經檢察官偵結後，近日將楊男依毒品、違犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

台中市楊姓男子涉嫌販賣毒品，警方去年9月登門查緝，當場將他壓制在地逮捕。（記者陳建志翻攝）

台中市楊姓男子涉嫌販賣毒品，警方去年9月登門查緝，當場查扣海洛因、大麻、安非他命、依拖咪酯煙彈等毒品。（記者陳建志翻攝）

