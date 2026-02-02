為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    偽裝棋牌社實際供賭客打麻將賭博 警逮19人送辦

    2026/02/02 12:28 記者陸運鋒／新北報導
    警方見時機成熟前往棋牌社查緝，逮捕負責人徐男、工作人員及賭客共19人。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市徐姓男子在新店區中興路開設棋牌社，表面上提供場地收清潔費，實際是讓賭客打麻將賭博換現金，警方接獲檢舉展開蒐證，見時機成熟後，出動20名警力持搜索票突襲，逮捕負責人徐男、工作人員及賭客共19人，查扣現金11萬餘元及抽頭金等證物，詢後移送偵辦。

    新店警分局調查，48歲徐嫌在去年4月時，以每月4萬元租下中興路一間店面，並在7月時開設棋牌社，同時以LINE群組及發傳單方式攬客，而該棋牌社每一將向賭客收取清潔費100元，並主動詢問賭客「要打多少底」，再依賭資金額發放籌碼，賭局結束後由賭客自行向櫃台換取現金。

    警方表示，接獲檢舉立即展開蒐證，掌握該棋牌社有賭博行為，見時機成熟後，上週五晚間8時許，出動20名警力持搜索票，衝入該棋牌社，查獲負責人徐男、把風的顏男、算錢的吳女及賭客高女、曹男等19人。

    警方說，另查扣現金11萬餘元，包含抽頭金2萬餘元、電動麻將桌7桌、監視器、工作手機及麻將8付等證物，警詢後將徐等19人依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    徐姓負責人以LINE群組及發傳單方式攬客，而該棋牌社每一將向賭客收取清潔費100元。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣現金11萬餘元，包含抽頭金2萬餘元、電動麻將桌7桌、監視器等證物。（記者陸運鋒翻攝）

