北市婦自家頂樓做出危險舉動 警衝上前一把捉住阻憾事

警方到場時，發現林婦在自家頂樓做出危險舉動，就在千鈞一髮之際，3名員警衝上前一把她捉住，合力將其拉回安全處所。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區1名林姓婦人報案稱有輕生念頭，警方隨即出動3名警力趕往，抵達現場時，發現林婦在自家頂樓做出危險舉動，就在千鈞一髮之際，3名員警衝上前一把她捉住，合力將其拉回安全處所，挽救一條寶貴生命。

大安警分局今公布救援影像並指出，和平東路派出所在上月下旬接獲報案，1名50多歲林姓婦人自述有輕生念頭，並告知自家地點後掛斷電話，警方不敢大意，隨即派遣賴姓、李姓及顏姓等3名員警驅車趕赴，抵達時，見到林婦獨自站在頂樓情緒激動，且做出危險舉動。

警方表示，賴等3名員警見情況危急不敢輕易接近，只好一步一步往前與消防人員柔性勸說，隨著林婦口中倒數聲而流逝著，就在千鈞一髮之際，3名員警衝上前一把捉住林婦，合力將她帶回安全處。

警方說，眾人在旁耐心傾聽、開導，林婦表示長期壓力導致身心俱疲，一時之間差點做了錯誤決定，待林婦情緒恢復平穩後，由消防人員確認無任何大礙後，隨後由其家人陪同返家，後續完成自殺防治通報。

警方呼籲，身心相關症狀已成現代文明病，不容忽視，許多小事皆能成為壓倒駱駝的最後一根稻草，請勇敢向外界求助，不要放棄任何一絲希望。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

