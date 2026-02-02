為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市婦自家頂樓做出危險舉動 警衝上前一把捉住阻憾事

    2026/02/02 11:51 記者陸運鋒／台北報導
    警方到場時，發現林婦在自家頂樓做出危險舉動，就在千鈞一髮之際，3名員警衝上前一把她捉住，合力將其拉回安全處所。（記者陸運鋒翻攝）

    警方到場時，發現林婦在自家頂樓做出危險舉動，就在千鈞一髮之際，3名員警衝上前一把她捉住，合力將其拉回安全處所。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安區1名林姓婦人報案稱有輕生念頭，警方隨即出動3名警力趕往，抵達現場時，發現林婦在自家頂樓做出危險舉動，就在千鈞一髮之際，3名員警衝上前一把她捉住，合力將其拉回安全處所，挽救一條寶貴生命。

    大安警分局今公布救援影像並指出，和平東路派出所在上月下旬接獲報案，1名50多歲林姓婦人自述有輕生念頭，並告知自家地點後掛斷電話，警方不敢大意，隨即派遣賴姓、李姓及顏姓等3名員警驅車趕赴，抵達時，見到林婦獨自站在頂樓情緒激動，且做出危險舉動。

    警方表示，賴等3名員警見情況危急不敢輕易接近，只好一步一步往前與消防人員柔性勸說，隨著林婦口中倒數聲而流逝著，就在千鈞一髮之際，3名員警衝上前一把捉住林婦，合力將她帶回安全處。

    警方說，眾人在旁耐心傾聽、開導，林婦表示長期壓力導致身心俱疲，一時之間差點做了錯誤決定，待林婦情緒恢復平穩後，由消防人員確認無任何大礙後，隨後由其家人陪同返家，後續完成自殺防治通報。

    警方呼籲，身心相關症狀已成現代文明病，不容忽視，許多小事皆能成為壓倒駱駝的最後一根稻草，請勇敢向外界求助，不要放棄任何一絲希望。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播