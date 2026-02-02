全家店員拆包裹！ 對「隱形胸罩」自慰射精再洗淨塞回 下場出爐

案經A女報警後，警方調查時在李男手機內查獲多段影片，包括他以黑色蕾絲、卡其色且含鋼圈的胸罩包覆下體自慰的畫面。（示意圖，資料照）

台北市士林區某全家便利商店李姓男店員，遭控趁深夜獨自值班時，擅自拆開顧客的網購包裹，取出其中的女性隱形胸罩進行自慰並射精，事後再將胸罩清洗後放回包裝，還拍攝整個過程、蒐集被害人個資，另創建IG群組保存相關影像遭起訴。士林地方法院審理後，依開拆封緘信函罪判處拘役20日、毀損罪拘役50日，另就非法利用個資罪處徒刑4月，均得易科罰金，全案可再上訴。

判決指出，2024年11月25日凌晨4時許，李男發現店內一件待領包裹外袋開口較大、未完全密封，從縫隙看見內容物為女用隱形胸罩後，便擅自拆開包裹並將胸罩取出。隨後，李男將胸罩包覆於自身下體，進行上下抽動的自慰行為，並將精液射在胸罩上；為掩飾犯行，他將胸罩清洗晾乾後，放回原塑膠套中，再透過包裝袋的破口塞回，並以手機拍攝包裹外貼的姓名與資料，將影像存放於建立名為「A女的祕密」的IG群組內。

案經A女報警後，警方調查時在李男手機內查獲多段影片，包括他以黑色蕾絲、卡其色且含鋼圈的胸罩包覆下體自慰的畫面。偵訊時，李男辯稱，包裹為塑膠袋材質、開口原本就較大，他從縫隙看見內容物後才取出。士林地檢署偵查後認為，李男行為已明確侵害被害人個資並涉不法，依違反個資法提起公訴。

法院認為，網購包裹雖未標示內容物，但依社會通念，屬具秘密性的封緘物，李男未經同意擅自開拆，已侵害他人書信秘密權；另其行為亦造成物品毀損，難以回復原狀，構成毀損罪。此外，李男另以手機拍攝包裹外標，蒐集告訴人姓名、電話等個人資料，並建立社群群組留存、處理相關資料，行為已違反個人資料保護法，侵害被害人資訊隱私權。

法院審酌，李男犯後坦承犯行，但未能與告訴人達成和解，亦未賠償損失，分別就開拆封緘信函罪判處拘役20日、毀損罪拘役50日，另就非法利用個人資料罪判處有期徒刑4月，均得易科罰金；至於作案所用手機，法官認為屬一般日常用品，欠缺刑法上重要性，未宣告沒收。全案可再上訴。

