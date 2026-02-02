為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    假冒清潔劑 雲林男從中國淘寶進口1886瓶非法禽流感疫苗被起訴

    2026/02/02 11:00 記者李文德／雲林報導
    劉男（身著白衣）去年兩度違法進口動物禁藥，檢方2日偵查終結起訴他。（圖由雲林地檢署提供）

    劉男（身著白衣）去年兩度違法進口動物禁藥，檢方2日偵查終結起訴他。（圖由雲林地檢署提供）

    雲林縣地檢署與海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊等單位，偵辦雲林劉姓男子，去年利用中國淘寶網，購買未經核准的非法禽流感疫苗，並用「地板清潔劑」等包裝規避海關查緝，檢警聯手共查扣1886瓶疫苗，今（2）日檢方偵查終結，全案依違法動物用藥管理法，將劉男起訴。

    雲林地檢署檢察官程慧晶指揮海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊，並會同農業部等相關單位，共組專案小組展開查緝，去年專案小組於在海關、42歲劉男住處、物流公司執行搜索，一共查扣非法動物用疫苗共計1886瓶。

    檢警查出，劉姓男子在台西、麥寮等地區，經營多場養鴨場，總飼養數上看萬隻，去年2、7月兩度利用中國淘寶網下單，以每瓶300至400元價格購買可預防H5N1的家禽流行性感冒病毒疫苗，甚至為規避查緝，更以「地板清潔劑」、「管道疏通劑」等包裝佯裝，並欲用800至1200元賣出，藉此謀取價差暴利。

    據了解，這批1886瓶的非法禽流感疫苗，每瓶大約250c.c.，每瓶可供施打約500隻家禽、水禽。

    檢方表示，全案經偵查終結，認為劉男涉犯動物用藥品管理法第33條第1項之輸入動物用禁藥罪嫌，依法提起公訴，製造或輸入動物用偽藥或禁藥者，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科450萬元以下罰金。

    檢方強調，非法輸入及使用動物用禁藥，不僅破壞我國多年建立之防疫制度，更可能引發重大公共衛生風險，此案將持續追查是否有流入市面，並結合相關機關，嚴密查緝非法動物用藥流入市面，確保畜牧產業安全，並守護國人健康。

    劉男（身著白衣）去年兩度違法進口動物禁藥，檢方2日偵查終結起訴他。（圖由雲林地檢署提供）

    劉男（身著白衣）去年兩度違法進口動物禁藥，檢方2日偵查終結起訴他。（圖由雲林地檢署提供）

    劉男違法進口的禽流感疫苗，以地板清潔劑、管道疏通劑等包裝規避查緝。（圖由雲林地檢署提供）

    劉男違法進口的禽流感疫苗，以地板清潔劑、管道疏通劑等包裝規避查緝。（圖由雲林地檢署提供）

    劉男違法進口的禽流感疫苗，以地板清潔劑、管道疏通劑等包裝規避查緝。（圖由雲林地檢署提供）

    劉男違法進口的禽流感疫苗，以地板清潔劑、管道疏通劑等包裝規避查緝。（圖由雲林地檢署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播