假冒清潔劑 雲林男從中國淘寶進口1886瓶非法禽流感疫苗被起訴

劉男（身著白衣）去年兩度違法進口動物禁藥，檢方2日偵查終結起訴他。（圖由雲林地檢署提供）

雲林縣地檢署與海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊等單位，偵辦雲林劉姓男子，去年利用中國淘寶網，購買未經核准的非法禽流感疫苗，並用「地板清潔劑」等包裝規避海關查緝，檢警聯手共查扣1886瓶疫苗，今（2）日檢方偵查終結，全案依違法動物用藥管理法，將劉男起訴。

雲林地檢署檢察官程慧晶指揮海巡署偵防分署彰化查緝隊、雲林查緝隊，並會同農業部等相關單位，共組專案小組展開查緝，去年專案小組於在海關、42歲劉男住處、物流公司執行搜索，一共查扣非法動物用疫苗共計1886瓶。

檢警查出，劉姓男子在台西、麥寮等地區，經營多場養鴨場，總飼養數上看萬隻，去年2、7月兩度利用中國淘寶網下單，以每瓶300至400元價格購買可預防H5N1的家禽流行性感冒病毒疫苗，甚至為規避查緝，更以「地板清潔劑」、「管道疏通劑」等包裝佯裝，並欲用800至1200元賣出，藉此謀取價差暴利。

據了解，這批1886瓶的非法禽流感疫苗，每瓶大約250c.c.，每瓶可供施打約500隻家禽、水禽。

檢方表示，全案經偵查終結，認為劉男涉犯動物用藥品管理法第33條第1項之輸入動物用禁藥罪嫌，依法提起公訴，製造或輸入動物用偽藥或禁藥者，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科450萬元以下罰金。

檢方強調，非法輸入及使用動物用禁藥，不僅破壞我國多年建立之防疫制度，更可能引發重大公共衛生風險，此案將持續追查是否有流入市面，並結合相關機關，嚴密查緝非法動物用藥流入市面，確保畜牧產業安全，並守護國人健康。

劉男違法進口的禽流感疫苗，以地板清潔劑、管道疏通劑等包裝規避查緝。（圖由雲林地檢署提供）

