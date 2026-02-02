為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台版地面師現蹤！ 律師揭房產詐騙進化 遺囑、假本票成奪產工具

    2026/02/02 10:04 記者劉詠韻／台北報導
    長期承辦房產詐騙案件的律師黃泓勝表示，司法難以追上詐騙進化速度，以陳國帥案為例，案件歷經8年仍未三審定讞，而被害人卻得承受八年以上的訴訟折磨。（資料照）

    地產價值高，成為詐騙集團重點目標。律師黃泓勝於節目「防詐特攻隊」中指出，近期浮現的台版地面師手法，已發展成結合偽造遺囑、假本票裁定與專業分工的系統性詐騙，大量案件湧入已讓司法體系不堪負荷，而被害人即便失去房產，仍得承受長年訴訟折磨。

    黃泓勝表示，近期引發關注的遺囑詐騙案，詐團多鎖定轄區內無人繼承的獨居老人，透過員警、里鄰或行政管道蒐集情資，確認名下不動產後，著手偽造自書遺囑。甚至，部分案件有法律專業人士捲入，原本因遺囑形式過於簡陋而遭地政機關退件，詐騙集團隨後轉而委託蔡姓律師進行「認證」，藉此包裝公信力；待屋主過世後即啟動程序，並在短時間內設定抵押權，將房產價值迅速榨乾。

    除遺囑詐騙外，黃泓勝亦指「假本票裁定」成為近年常見手法。詐騙集團多鎖定戶籍地與實際居住地不同的屋主，偽造本票向法院聲請裁定；若法院通知寄送至戶籍地卻無人收件，或收件人遭收買，屋主一般毫無所覺。直到房產遭強制執行、進入拍賣程序，被害人始知受害，但此時多數救濟期限已經屆滿，幾無翻盤空間。

    長期承辦房產詐騙案件的黃泓勝表示，司法難以追上詐騙進化速度。他舉陳國帥案為例，案件歷經8年仍未三審定讞，「詐騙集團是『無本生意』，失敗一百次都無所謂，只要成功一次就夠了；但被害人卻得承受八年以上的訴訟折磨。」而陳國帥於審理期間棄保潛逃，甚至另以「假應徵真詐財」手法，誘騙司機背債購買瑕疵車輛。

    面對詐騙案件大量湧入、司法量能遭壓縮的現況，黃泓勝建議政府可設立檢舉獎金制度，鼓勵民眾主動揭發詐騙人頭帳戶，若檢舉一名人頭戶即可獲得3000元獎金，將形成全民參與的反詐機制，迫使詐騙集團在每一次行動中都承擔實質風險，而非僅由被害人獨自承擔後果。

    黃泓勝也提醒民眾把握三道防線，一，申辦「地籍異動即時通」，一旦名下不動產遭設定或過戶，本人及家屬可即時收到通知；二，確保戶籍地有人收信，避免錯過法院裁定或法律文書；三，提高警覺、即時求證，遇疑似異常情形，可諮詢專業律師或撥打165反詐騙專線。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    長期承辦房產詐騙案件的律師黃泓勝表示，司法難以追上詐騙進化速度。（記者劉詠韻翻攝）

