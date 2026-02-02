為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中打破詐欺機房查扣星鏈設備 深偽人臉驗證詐中國民眾2億

    2026/02/02 10:00 記者陳建志／台中報導
    刑事局中打破獲以林男、盧男為主的詐騙集團，利用深偽技術盜取中國民眾存款，並查扣星鏈設備、手機等贓證物。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中打破獲以林男、盧男為主的詐騙集團，利用深偽技術盜取中國民眾存款，並查扣星鏈設備、手機等贓證物。（記者陳建志翻攝）

    刑事警察局中部打擊犯罪中心前年接獲情資，掌握盧姓嫌犯（33歲）涉嫌從事詐欺系統商，除提供大量帳號供境外詐欺機房使用，另配合詐欺機房騙中國地區民眾個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，盜取移轉被害人存款，共有55名中國民眾被騙折合台幣2億，前年11月直搗台中北屯機房，逮捕盧男等3人，去年5月又在泰國查獲幕後林姓金主（34歲）遣返回台，並查扣星鏈設備一組，近日依詐欺、組織犯罪等罪嫌將4人起訴。

    刑事局中打前年底接獲情資，掌握盧姓男子等人承租台中市北屯區一處公寓設置詐欺機房。經報請台中地檢署由檢察官康存孝指揮偵辦，並與台中市刑大共組專案小組深入蒐證後，於2024年11月間直搗機房，查獲盧男等3人涉嫌從事詐欺系統商，查扣手機320支及電腦等贓證物。

    警方經溯源追查，發現幕後林姓金主躲藏在泰國，經透過刑事局國際刑警科協請泰國移民總局協助，順利在去年5月查緝林嫌到案，並查扣星鏈設備一組，去年6月將他遣返回台。

    警方發現由林嫌籌組的系統商，與設在柬埔寨的境外機房合作，除大量創設WeChat、QQ及Apple ID等帳號販售予境外詐欺機房使用外，另配合詐欺機房騙取中國民眾個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，順利通過「數字人民幣」APP身分驗證程序，以綁定被害人金融帳戶，藉此盜取移轉被害人存款。

    警方表示，該集團成功騙取55名中國民眾，詐騙金額折合台幣約2億，台中地檢署近日偵結，依詐欺、妨害電腦使用及組織犯罪將林男、盧男等4人提起公訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    刑事局中打破獲以林男、盧男為主的詐騙機房，利用深偽技術盜取中國民眾存款，並查扣手機、電腦等贓證物。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中打破獲以林男、盧男為主的詐騙機房，利用深偽技術盜取中國民眾存款，並查扣手機、電腦等贓證物。（記者陳建志翻攝）

