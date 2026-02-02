男子出車禍被揪出無照駕駛 違規未結高達200餘件

林男因違規未結案達200餘件，駕照已遭註銷，出車禍被發現無照，員警當場告發並扣繳汽車牌照，車輛移置保管。（記者鄭淑婷翻攝）

無照駕駛及高風險駕駛重罰新制已於上月31日起實施，桃園市警局八德警分局統計，當天有4起交通事故都是無照駕駛惹禍，其中1起車禍的駕駛更因違規未結案達200餘件，駕照已遭註銷，員警當場告發無照駕駛，並扣繳汽車牌照，車輛移置保管。

警方表示，道路交通管理處罰條例最新修正條文，針對無照駕駛行為不僅罰鍰金額大幅調升，更納入車主連帶處分與延長累犯計算期，新制上路首日轄內交通事故案件中，就有4起在警方查證駕駛身分後，發現均是無照上路，其中1起車禍，林姓駕駛因違規未結案達200餘件，駕照已遭註銷，員警當場告發並扣繳汽車牌照，車輛移置保管。

警方強調，新制實施後，除了完全沒考駕照外，若越級駕駛（持機車執照駕駛汽車）、吊扣期間駕車、駕照註銷均視同無照，將持續針對相關違規加強執法，民眾切勿以身試法。

員警拆下林男車輛牌照扣繳。（記者鄭淑婷翻攝）

