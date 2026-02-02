為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    8旬老翁黃昏之戀夢碎 還好存款保住了

    2026/02/02 08:25 記者歐素美／台中報導
    員警到銀行阻止老翁匯款，成功阻詐。（民眾提供）

    員警到銀行阻止老翁匯款，成功阻詐。（民眾提供）

    台中市清水區一名年約80歲的老翁，透過網路交友，獲知女網友母親罹癌，急需用錢，趕到銀行匯款4萬相助，銀行行員見老翁年事已高，關懷其匯款原因，老翁表示要匯款給女網友母親住院的醫療費用，行員研判應是詐騙集團典型老梗手法，立即通報警方，警方到場勸說，老翁才知自己竟然差點被騙，幸運保住身上僅存的4萬元存款。

    清水警分局清水派出所員警調查指出，該名老翁約約1個月前在網路上認識一名女性，每日噓寒問暖，相談甚歡，不久後便以「親愛的」親密互稱，女網友自稱家中曾遭遇2次火災，但她都努力過活，喚起老翁的憐香惜玉之心。

    幾日後，女網友突然表示媽媽檢查發現癌症亟需開刀，需支付30萬元的龐大醫療費用，她正在籌錢，老翁獲知表示「身上僅有4萬元」，本想向之前公司老闆借，但女網友要求去銀行貸款，老翁表示「貸款還要等些時日太慢了」，再過幾日，女網友即表示錢已籌到，但還差4萬元，老翁一聽，便前往銀行準備將僅存4萬元，全數匯給女網友。

    警方告知老翁這是常見的詐騙老梗，要老翁「相信我們，錢才保得住」，老翁才驚覺自己遭詐騙，停止匯款。清水警分局長鄭鴻文表示，春節將近，民眾會準備紅包，詐騙集團也會趁著民眾荷包滿滿時，不斷行騙，尤其網路交友容易被愛情沖昏頭，而陷入網戀詐騙陷阱，提醒民眾網路交友即便對方表現得非常親切或主動，在提出借款請求時，不管理由多麼合理，都應保持警覺。

    詐騙集團透過網路交友，噓寒問暖，以「親愛的」互稱，企圖詐騙老翁。（民眾提供）

    詐騙集團透過網路交友，噓寒問暖，以「親愛的」互稱，企圖詐騙老翁。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播