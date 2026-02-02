為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    注意！台74線2025年超速開15478件 這支新桿開3521件賺千萬

    2026/02/02 07:57 記者陳建志／台中報導
    台74線2025年超速取締，35K（草湖交流道）這支，去年3月下旬才剛啟用，9個月就開出3521件，進帳1056萬。（記者陳建志攝）

    台74線快速道路每天通行車輛眾多，全線最高速限為80公里，台中市警察局交通大隊統計發現，2025年全年7支固定式測速照相桿，總共開出1萬5478張超速罰單，為市庫至少賺進4643萬，其中19.4K（往烏日）在潭子下匝道旁的這支照相桿就開出4772件，蟬聯台74線的「測速照相王」，去年3月才剛啟用在35K（草湖交流道）這支，9個月就開出3521張，高居第2多。

    台74線快速道路連接霧峰到烏日，因沿線行經大里、太平、北屯、西屯、南屯等人口稠密區，每天通行車輛眾多，市警局交大已在大里、潭子、西屯等易超速路段設置多支固定式測速照相桿，全線最高速限為80公里。

    根據市警局交大統計，去年一整年7支固定式測速照相桿總共開出1萬5478件超速罰單，若以快速道路超速最低3千元罰鍰計算，至少為市庫賺進4643萬元，其中19.4K（往烏日）在潭子下匝道旁的這支照相桿就開出4772件，蟬聯台74線的「測速照相王」；第二多的是台74線35K（草湖交流道）這支，去年3月下旬才剛啟用取締的新桿，9個月就開出3521張；第三多的則是台74線4.8K（雙向）這支開出1990件。

    市警局交大提醒，超速駕駛行為帶來的風險，包括高速行駛使駕駛人視線範圍變小、反應時間及剎車距離變長、事故嚴重性也會增加，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，呼籲用路人應依速限行駛，隨時注意速度，遇突發狀況，才有充足時間反應，確保自身與他人行車安全。

    台74線2025年超速取締，19.4K（往烏日）在潭子下匝道旁的這支開出4772件，蟬聯台74線的「測速照相王」。（記者陳建志攝）

