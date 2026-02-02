為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高捷美麗島站前汽機車擦撞 騎士遭撞飛送醫急救

    2026/02/02 08:02 記者黃良傑／高雄報導
    高捷美麗島站前汽機車擦撞，騎士遭撞飛受傷送醫急救，警方現場疏導交通。（民眾提供）

    高捷美麗島站前汽機車擦撞，騎士遭撞飛受傷送醫急救，警方現場疏導交通。（民眾提供）

    高雄捷運美麗島站前今（2）日凌晨5時10分，發生一起汽、機車擦撞車禍，一輛白色轎車疑似搶先左轉，與對向疑搶黃燈的機車追撞，機車幾乎全毀，騎士詹姓男子受傷送醫，經測雙方均無酒駕，警方將進一步釐清肇責。

    新興分局今天凌晨5時10分許獲報處理一起交通事故，初步調查顯示，雙方疑似均有違反號誌管制之情形，經了解，白車轎車駕駛施女（38歲）沿中山路北往南行駛，於路口欲左轉中正路（往東）時，疑似在左轉箭頭綠燈尚未亮起前即搶先左轉。

    但機車騎士詹男（48歲）沿中山路南往北直行，也疑似在號誌黃燈轉換紅燈之際強行通過，雙方在捷運美麗站前路口擦撞，詹男被撞飛受傷送醫。

    警方調路口監視器畫面，初步將依道路交通管理處罰條例48條「不依號誌指示行駛」處新臺幣 600至1800元罰鍰，開罰轎車駕駛施女，另機車騎士詹男疑似號誌黃燈轉換紅燈之際強行通過，違反同條例60條規定，可處新臺幣900至1800元罰鍰。

    騎士詹男頭部及腳部擦挫傷，意識清楚，送往醫院診療，施女則未受傷，雙方酒測值檢測均為0，詳細肇事責任將由交通專責人員調查釐清。

    高捷美麗島站前汽機車擦撞，騎士遭撞飛受傷送醫急救。（民眾提供）

    高捷美麗島站前汽機車擦撞，騎士遭撞飛受傷送醫急救。（民眾提供）

    高捷美麗島站前汽機車擦撞，騎士遭撞飛受傷，警方緊急救援，將傷者送醫急救。（民眾提供）

    高捷美麗島站前汽機車擦撞，騎士遭撞飛受傷，警方緊急救援，將傷者送醫急救。（民眾提供）

