    社會

    老公改名落跑人間蒸發 老婆訴請離婚法官准了

    2026/02/02 09:41 記者陳鳳麗／南投報導
    丈夫多年來沒有聯絡，後來也改名落跑到越南，妻子向南投地院訴請離婚，法官准予離婚。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣結婚近30年的夫妻，丈夫3年前遷居高雄後音訊全無，妻子為身心障礙子女生活津貼而申請戶籍謄本，才知夫已改名，向警方報失蹤後，警方告知夫已到越南，妻子以丈夫惡意遺棄等訴請離婚，南投地院法官認為，妻未提出證據佐證其夫惡意遺棄，惟兩人婚姻無回復之望，准予離婚。

    南投市一對1996年結婚的夫妻，丈夫長時間在外國工作，平均3個月才返家1週，但每個月都會匯3～5萬元給妻子養育子女。

    這名丈夫從2019年開始工作不穩定，就不再支付生活費，但家裡常有債主打電話來討債，妻子報案請求協尋失蹤的丈夫，但仍無任何消息。

    去年8月妻子為了申請身心障礙子女生活津貼，向戶政事務所申請戶籍謄本，才知道丈夫已經改名字，再度向派出所申報丈夫失蹤。幾天後警方即通知，這名男子已經出境到越南1年多。

    妻子面對丈夫多年來完全不管家庭，改名又落跑到越南，向法院訴請離婚，強調丈夫是惡意遺棄；且兩人長期分隔兩地，雙方感情已淡漠，丈夫多年來失去聯絡，婚姻關係形同虛設，顯無回復共同生活之希望。

    南投地法官認為，妻子未提出丈夫拒不履行同居義務之證據，況且妻子未曾向其夫請求履行同居義務，妻子主張丈夫惡意遺棄顯無理由。

    不過，該男子失蹤、改名、出境，均未告訴妻子，夫妻又長期分居兩地，顯見兩人之婚姻已有名無實，完全無情感聯繫之意願，婚姻破綻顯已無回復之希望，因此准予離婚。

