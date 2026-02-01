為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賺8000賠377萬！貨車司機賣SIM卡判3月 詐騙財損1人扛

    2026/02/01 17:24 記者顏宏駿／彰化報導
    貨車司機為了8000元，賣出自己的SIM卡，扛377萬元損失。示意圖。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣現年21歲擔任貨車司機的吳男為了賺8000元的酬金，將自己申辦的門號賣給詐團，去年10月被依詐欺共犯判刑3月，最慘的是詐團拿他的門號去詐騙鍾男，鍾男將自己手中持有7張提款卡交給詐團，隨即遭盜領一空，鍾男提出損害賠償，主張自己帳戶內的377萬元都得由吳男扛下，法官認為有理，判吳男賠償對方所有損失。

    吳男在網路上看到「徵求門號賺8000」廣告，於2024年11月29日在超商辦一支手機門號，同時下午在台中市某處將門號的SIM卡交給詐團成員，並取得8000元的酬金。

    被害人鍾男12月4日中午開始接到詐團電話，對方用吳男的手機門號打給他，告知其涉入金融洗錢案，必須將帳戶所有現金交出，否則將被法辦，鍾男嚇到將其名下股票變現，於12月6日在新北某超商，將手中持有之10張提款卡交給不知名的車手，事後發現是詐騙，到警局報案。警方循線逮捕吳男，吳坦承「為了賺8000元，出賣手機門號」，但不知對方是詐騙集團。

    吳男坦承犯行，他向法官供稱，對方自稱是房仲業，因為工作需要多組門號，他沒有想到對方竟是詐團。他表示，自己從事貨運司機，每月收入才2萬多元，還揹負每月1萬元的債務。法官認為，吳男因出賣自己的門號，造成被害人的損失，又取得8000元酬勞，兩者有對價關係，考量其犯後態度及動機，判處3月徒刑，沒收8000元犯罪所得。

    鍾男列出自己7個帳戶的所有明細，證明現金377萬4416元，都在提款卡交給詐團後被提領一空。

    法官表示，被告縱然沒有對原告施行詐術，但其提供SIM卡給詐欺集團成員使用，主觀上既有幫助詐欺之不確定故意，且其提供SIM卡之行為造成原告財務損害，應視為共同侵權行為人，應與系爭詐欺集團成員連帶負侵權行為損害賠償責任。因此，原告依侵權行為法律關係，請求被告給付377萬4416元，即屬有據。

