左轉未禮讓 台中公園旁2車相撞5人傷

台中公園旁的三民路與精武路口，昨天上午10點多發生2輛自小客車相撞，造成駕駛和乘客5人受傷。（記者陳建志翻攝）

台中市北區台中公園旁的三民路與精武路口，昨天上午10點多發生一起車禍，由蔡姓女子駕駛的自小客車沿三民路左轉精武路，卻在路口疑因未禮讓直行車，撞上吳姓女子駕駛、直行三民路的自小客車，造成蔡女、吳女和2車上3名乘客，共5人擦挫傷，所幸都無大礙，2名駕駛經酒測都無酒精反應，詳細事故肇因仍待進一步釐清研判。

這起事故發生在昨天上午10點多，當時蔡姓女子（37歲）駕駛自小客車沿三民路左轉精武路往大誠街方向行駛時，不慎撞上由吳姓女子（37歲）駕駛、沿三民路直行往公園路方向行駛的自小客車，吳女的車子撞擊後又往前滑行撞到路邊才停止，車頭都撞壞，事故造成蔡女、吳女2名駕駛人及車上3名乘客肢體多擦處挫傷，所幸無大礙。

請繼續往下閱讀...

現場經員警依法進行呼氣酒測，雙方駕駛人均無酒精反應，警方初步調查，當時雙向都是綠燈，不過蔡女要左轉時，路口剛好有1輛公車待轉擋住視線，蔡女應停車確認無直行車再左轉，疑有轉彎車未禮讓直行車的情況，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

第二分局分局長鍾承志呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行、遵守號誌規定，如欲轉彎應提前使用方向燈，並加強注意往來人車，禮讓直行車先行，才能確保自己及其他用路人的生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法