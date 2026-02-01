為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    騎車逆向撞老人還痛毆對方 高雄惡男身分、黑歷史全曝光！

    2026/02/01 17:18 即時新聞／綜合報導
    老夫妻當街遭馬男痛毆，路過的簡姓大學生挺身相救。（讀者提供）

    老夫妻當街遭馬男痛毆，路過的簡姓大學生挺身相救。（讀者提供）

    高雄市楠梓區近日發生一起暴力事件，一對70歲左右的老夫婦遭逆向騎車的55歲馬姓男子撞到，不料馬男因不滿被擋路，竟然當街痛毆這對老夫婦，所幸有路過的男大生挺身相救。而今馬男身分曝光，原來是高雄清潔隊員，其過往黑歷史也被翻出，高市環保局今天（2/1）表示已將馬男停職並送考核會。

    事發於上週五（1/30）下午4點多，高雄楠梓惠民捷道往楠梓新路地下道口，馬男騎乘電動自行車逆向上人行道撞到一對老夫婦，將老人撞倒後，馬男不僅毫無悔意，當聽到老夫婦要報警處理時竟然還揮拳痛毆對方。還好一位21歲簡姓男大生路過現場，趕忙挺身相助，很快就將馬男壓制在地，隨後警方獲報趕抵現場將馬男逮捕。

    綜合媒體報導，馬男今天被證實是環保局清潔隊職工，已服務20餘年，高市環保局認此事件嚴重損害機關形象，已先暫停其勤務執行並送職工考核會議處。此外，馬男黑歷史也被翻出，原來他已經不是第一次在街頭逞兇，去年10月他就曾在楠梓楠泰街發生行車糾紛，手拿磚塊對路人叫囂恐嚇，留下暴力前科。

    相關新聞請見︰

    騎士當街痛毆70歲老夫妻 男大生挺身勇擒施暴男

